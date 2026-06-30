Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 30. jún 2026Meniny má Melánia
< sekcia Regióny

Bratislava bude hostiť Medzinárodný festival mládežníckej hudby

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Miestom konania budú Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca a Slovenský rozhlas, festivalové koncerty budú aj v Hudobnej sieni Klarisky.

Autor TASR
Bratislava 30. júna (TASR) - Hlavné mesto hostí v tieto dni Medzinárodný festival mládežníckej hudby (International Youth Music Festival). Koná sa od 30. júna do 3. júla. Otvárací koncert sa koná v utorok večer v Dóme sv. Martina. Informujú o tom organizátori na webe.

Na festivale sa predstavia spevácke zbory a orchestre zo Slovenska, Česka, Dánska, Írska, Maďarska, Turecka, Taiwanu a Austrálie. Pripravená je festivalová súťaž zborov i orchestrov, ale i festivalový koncert zborov a orchestrov.

Miestom konania budú Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca a Slovenský rozhlas, festivalové koncerty budú aj v Hudobnej sieni Klarisky. Záverečný koncert a vyhlásenie výsledkov súťaže bude v jezuitskom kostole.
.

Neprehliadnite

VENEZUELA PO ZEMETRASENÍ: Počet nezvestných je obrovský

Podoba vysvedčení sa postupne vyvíjala a dlho nemala jednotnú formu

Program 16-finále MS v noci z utorka 30. júna na stredu 1. júla

SHMÚ: Teploty na Slovensku prekonali rekord, dosiahli 41 stupňov