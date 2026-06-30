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Bratislava bude hostiť Medzinárodný festival mládežníckej hudby
Miestom konania budú Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca a Slovenský rozhlas, festivalové koncerty budú aj v Hudobnej sieni Klarisky.
Autor TASR
Bratislava 30. júna (TASR) - Hlavné mesto hostí v tieto dni Medzinárodný festival mládežníckej hudby (International Youth Music Festival). Koná sa od 30. júna do 3. júla. Otvárací koncert sa koná v utorok večer v Dóme sv. Martina. Informujú o tom organizátori na webe.
Na festivale sa predstavia spevácke zbory a orchestre zo Slovenska, Česka, Dánska, Írska, Maďarska, Turecka, Taiwanu a Austrálie. Pripravená je festivalová súťaž zborov i orchestrov, ale i festivalový koncert zborov a orchestrov.
Miestom konania budú Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca a Slovenský rozhlas, festivalové koncerty budú aj v Hudobnej sieni Klarisky. Záverečný koncert a vyhlásenie výsledkov súťaže bude v jezuitskom kostole.
Na festivale sa predstavia spevácke zbory a orchestre zo Slovenska, Česka, Dánska, Írska, Maďarska, Turecka, Taiwanu a Austrálie. Pripravená je festivalová súťaž zborov i orchestrov, ale i festivalový koncert zborov a orchestrov.
Miestom konania budú Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca a Slovenský rozhlas, festivalové koncerty budú aj v Hudobnej sieni Klarisky. Záverečný koncert a vyhlásenie výsledkov súťaže bude v jezuitskom kostole.