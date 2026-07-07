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Bratislava bude jedným z dvoch miest,kde predstavia výsledky PISA 2025
V septembri sa na Slovensku zídu zástupcovia z krajín strednej a východnej Európy a strednej Ázie a budú spoločne vyhodnocovať výsledky štúdie PISA.
Autor TASR,aktualizované
Bratislava 7. júla (TASR) - Bratislava sa stane jedným z dvoch miest v Európe, kde sa budú zverejňovať výsledky testovania PISA 2025. Stane sa tak 8. septembra. Na utorkovej tlačovej konferencii o tom informoval minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD) s tým, že to považuje za jeden z najvýznamnejších medzinárodných momentov pre SR.
V septembri sa na Slovensku zídu zástupcovia z krajín strednej a východnej Európy a strednej Ázie a budú spoločne vyhodnocovať výsledky štúdie PISA. Stretnutie podľa rezortu poskytne priestor na odbornú diskusiu o možnostiach využitia výsledkov štúdie vo vzdelávacích systémoch jednotlivých krajín, umožní pomenovať niektoré z aktuálnych problémov vo vzdelávaní a inšpirovať sa riešeniami z iných krajín.
„Výsledky PISA testov nám nastavujú nejaký typ zrkadla. Porovnávajú sa jednotlivé krajiny, ako sú ich vzdelávacie systémy schopné deťom poskytnúť aktuálne potrebné a dôležité zručnosti. Nie je to o konkrétnych známkach, nie je to o memorovaní, ale o tom, či jednotlivé školy v konkrétnych krajinách sú schopné pripravovať súčasnú generáciu detí na svet súčasnosti a budúcnosti. Posledné výsledky poznáme a nie sú len za jeden rok, ale ukazujú nám, že Slovensko musí a muselo zabrať,“ skonštatoval minister.
Riaditeľka Národného inštitútu vzdelávania a mládeže (NIVaM) Romana Kanovská priblížila, že výsledky testovania prinesú hodnotenie v oblastiach čitateľskej, matematickej gramotnosti i prírodovednej gramotnosti. „Okrem už uvedenej čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti sa naši 15-roční žiaci zapojili aj do inovatívnej domény v tejto poslednej štúdii, a to bolo učenie sa v digitálnom svete. Opäť to budú veľmi zaujímavé dáta, ale tie bude medzinárodné konzorcium zverejňovať až s časovým odstupom. Tam je plánované zverejnenie až v roku 2027,“ doplnila. Zdôraznila vplyv testovania na kurikulárnu reformu, ktorý je podľa nej značný.
Drucker zároveň dodal, že nasledujúce testovanie sa uskutoční v roku 2029, pričom Slovensko sa prihlásilo aj do testovania v oblasti finančnej gramotnosti.
PISA je medzinárodné meranie vzdelávania, ktoré realizuje OECD. Analýzy štúdie PISA poskytujú objektívne informácie o tom, či zručnosti 15-ročných žiakov sú postačujúce na ich úspešné začlenenie do spoločnosti a na pracovný trh. Na hlavnom meraní PISA 2025, ktoré sa na Slovensku uskutočnilo počas apríla 2025, sa zúčastnilo približne 6000 žiakov z 301 škôl nachádzajúcich sa na celom území Slovenska.
V septembri sa na Slovensku zídu zástupcovia z krajín strednej a východnej Európy a strednej Ázie a budú spoločne vyhodnocovať výsledky štúdie PISA. Stretnutie podľa rezortu poskytne priestor na odbornú diskusiu o možnostiach využitia výsledkov štúdie vo vzdelávacích systémoch jednotlivých krajín, umožní pomenovať niektoré z aktuálnych problémov vo vzdelávaní a inšpirovať sa riešeniami z iných krajín.
„Výsledky PISA testov nám nastavujú nejaký typ zrkadla. Porovnávajú sa jednotlivé krajiny, ako sú ich vzdelávacie systémy schopné deťom poskytnúť aktuálne potrebné a dôležité zručnosti. Nie je to o konkrétnych známkach, nie je to o memorovaní, ale o tom, či jednotlivé školy v konkrétnych krajinách sú schopné pripravovať súčasnú generáciu detí na svet súčasnosti a budúcnosti. Posledné výsledky poznáme a nie sú len za jeden rok, ale ukazujú nám, že Slovensko musí a muselo zabrať,“ skonštatoval minister.
Riaditeľka Národného inštitútu vzdelávania a mládeže (NIVaM) Romana Kanovská priblížila, že výsledky testovania prinesú hodnotenie v oblastiach čitateľskej, matematickej gramotnosti i prírodovednej gramotnosti. „Okrem už uvedenej čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti sa naši 15-roční žiaci zapojili aj do inovatívnej domény v tejto poslednej štúdii, a to bolo učenie sa v digitálnom svete. Opäť to budú veľmi zaujímavé dáta, ale tie bude medzinárodné konzorcium zverejňovať až s časovým odstupom. Tam je plánované zverejnenie až v roku 2027,“ doplnila. Zdôraznila vplyv testovania na kurikulárnu reformu, ktorý je podľa nej značný.
Drucker zároveň dodal, že nasledujúce testovanie sa uskutoční v roku 2029, pričom Slovensko sa prihlásilo aj do testovania v oblasti finančnej gramotnosti.
PISA je medzinárodné meranie vzdelávania, ktoré realizuje OECD. Analýzy štúdie PISA poskytujú objektívne informácie o tom, či zručnosti 15-ročných žiakov sú postačujúce na ich úspešné začlenenie do spoločnosti a na pracovný trh. Na hlavnom meraní PISA 2025, ktoré sa na Slovensku uskutočnilo počas apríla 2025, sa zúčastnilo približne 6000 žiakov z 301 škôl nachádzajúcich sa na celom území Slovenska.