Bratislava 22. februára (TASR) - Hlavné mesto Bratislava bude opäť intenzívne monitorovať liahniská komárov. Bude takisto eliminovať milióny lariev tak ako doteraz. Pre TASR to uviedol hovorca hlavného mesta Peter Bubla v súvislosti so zaznamenaním nebezpečného ázijského komára tigrovaného na Slovensku.



"Výskyt tohto komára neznamená automaticky aj zvýšené šírenie prenosných ochorení. Komár je len potenciálnym prenášačom, ale nie zdrojom nákazy. To napokon potvrdila aj Slovenská akadémia vied (SAV). Čiže z tohto pohľadu určite netreba robiť žiadnu paniku," ubezpečil Bubla. Dodal, že Bratislava v tejto téme spolupracuje aj s odborníkom Nasirom Jalilim.



Mesto bude larvy likvidovať prostredníctvom larvicídu BTI, či už pozemnými chrličmi, dronmi, alebo leteckými zásahmi z helikoptéry. "Každoročne sa vďaka tomu darí zlikvidovať miliardy lariev skôr, ako sa z nich stihnú vyliahnuť komáre," podotkol Bubla.



Poukázal na to, že výskytu komárov nie je možné predísť úplne. Sústredia sa preto na včasné zlikvidovanie čo najväčšieho počtu lariev, aby štípajúcich komárov bolo čo najmenej. Liahniská sa podľa Bublu nachádzajú aj na miestach, kde mesto nemá ako zasiahnuť. "Zvlášť to platí aj v prípade tohto komára, ktorý sa množí práve v človekom vytvorených liahniskách, ako sú napríklad kontajnery a nádoby s malým množstvom vody, kvetináče, odkvapy," poznamenal.



Dôležitú úlohu pri zabránení liahnutia komára tigrovaného môžu preto zohrať aj obyvatelia, majitelia pozemkov, keď mu nebudú vytvárať možnosti na jeho ďalšie rozmnožovanie. Mesto aj tento rok poskytne majiteľom či nájomcom záhrad a rodinných domov larvicíd BTI vo forme tabliet, dodal Bubla.



Biomedicínske centrum SAV potvrdilo výskyt nebezpečného ázijského komára tigrovaného na Slovensku. Ide o jeden z najnebezpečnejších inváznych druhov komára, ktorý sa v kontinentálnej Európe vyskytuje. Prenáša až 22 rôznych vírusov, ako sú západonílsky vírus, dengue, chikingunya, Zika alebo žltá zimnica. Komára sa na Slovensku podarilo objaviť na základe zberu dát od verejnosti z minulého roka, konkrétne v oblasti Bratislavy. Vedci predpokladajú, že komár je tu usídlený, keďže išlo o viacero nálezov v rámci mestskej časti Ružinov.