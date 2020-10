Bratislava bude s občanmi komunikovať telefonicky a elektronicky

Bratislava 24. októbra (TASR) – Bratislavský magistrát bude na budúci týždeň komunikovať s občanmi telefonicky alebo elektronicky. Poskytnúť odpovede na ich otázky, prípadne podnety chce aj napriek "lockdownu" v súvislosti s vývojom pandémie nového koronavírusu. Pre obmedzenie kontaktu totiž hlavné mesto zatvára aj podateľne. TASR o tom informovala hovorkyňa Bratislavy Katarína Rajčanová.



"Ľudia majú možnosť využiť našu infolinku, elektronickú komunikáciu či služby pošty. Viaceré služby obyvateľom sa budeme snažiť zabezpečiť z home office alebo ich vybavíme v nasledujúcom období," priblížila Rajčanová.



Obyvatelia budú môcť od pondelka (26. 10.) na vybavenie úradných záležitostí využiť komunikáciu prostredníctvom webovej stránky https://esluzby.bratislava.sk/info. V prípade otázok sa môžu obrátiť na infolinku na čísle +421/2 593 56 111, a to v čase od 8.00 do 16.00 h alebo na e-mailovej adrese info@bratislava.sk.



"Po porade s epidemiológmi sme sa rozhodli pristúpiť ku krokom na zabránenie prenosu vírusu na pracovisku," poznamenala Rajčanová. Od 26. do 28. októbra zavádza hlavné mesto "celomagistrátny home office". Následne bude od 29. do 30. októbra nariadená "celomagistrátna dovolenka". V tomto období prejdú budovy magistrátu dezinfekciou. Mesto verí, že niekoľkodňovou samoizoláciou a ďalšími opatreniami sa podarí vytvoriť bezpečnejšie prostredie a služby občanom bude poskytovať s výrazne nižším rizikom prenosu ochorenia.



V ostatných týždňoch sa aj na magistráte objavili prvé prípady pozitívne testovaných zamestnancov. Nariadené boli karanténne opatrenia, minulý týždeň hlavné mesto pristúpilo k testovaniu všetkých zamestnancov zariadení pre seniorov v jeho zriaďovacej pôsobnosti. V piatich zariadeniach nebol potvrdený žiadny pozitívny prípad, v zariadení Dom tretieho veku v Petržalke bol potvrdený pozitívny výsledok testu u dvoch zamestnancov, ktorí sú v domácej karanténe. Pretestovaní boli následne všetci klienti, ktorí boli v kontakte s infikovanými zamestnancami, všetky výsledky boli negatívne.