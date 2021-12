Bratislava pozná rozpočet na rok 2022

Bratislava 16. decembra (TASR) - Mesto Bratislava bude v roku 2022 hospodáriť s rozpočtom vo výške 481,8 milióna eur. Vyplýva to z mestského rozpočtu na budúci rok, ktorý vo štvrtok schválilo mestské zastupiteľstvo.



Hlavnou ambíciou budúcoročného rozpočtu je pokračovať v realizácii a finalizovaní rozpracovaných projektov napriek negatívnemu dosahu pandémie ochorenia COVID-19 na financie mesta. "Mesto sa sústredí predovšetkým na projekty v oblasti dopravy a verejnej infraštruktúry, verejných priestorov, životného prostredia a kvalitnejšej údržby mesta. V rozpočte sa nezabúda na oblasť sociálnej spravodlivosti, kultúry a športovej infraštruktúry," spresnil magistrát v návrhu.



V oblasti dopravy samospráva počíta s plným nábehom výstavby druhej etapy električkovej trate v Petržalke. Taktiež s prípravou a realizáciou modernizácie električkových tratí Ružinovská radiála a Vajnorská radiála. Takisto s modernizáciou viacerých trolejbusových tratí. Ráta tiež s ďalšou etapou obnovy vozidlového parku Dopravného podniku Bratislava, spustením parkovacej politiky a výstavbou parkovísk. Plánuje tiež rozšírenie Harmincovej ulice v Dúbravke a Petržalskej ulice v Čunove.



V oblasti životného prostredia a verejných priestorov chce mesto pokračovať s revitalizáciou a zanedbanou údržbou v Sade Janka Kráľa. Na základe inventarizácie svojich stromov počíta s ich kvalitnejšou starostlivosťou. Takisto počíta s pokračujúcou výsadbou nových stromov nad rámec náhradnej výsadby. Metropolitný inštitút Bratislavy bude pokračovať v realizácii súťaží návrhov na obnovu viacerých kľúčových verejných priestorov v meste, pričom bude dohliadať aj na realizáciu už vysúťažených a pripravených projektov.



V oblasti údržby sa ďalej počíta s výdavkami na dovybavenie komunálneho podniku s cieľom pokračovať v skvalitňovaní zimnej a letnej údržby ciest a chodníkov vo vlastnej réžii, a to aj v spolupráci s mestskými časťami.



V oblasti sociálnej spravodlivosti a dostupného bývania mesto pokračuje v príprave projektových dokumentácií na viaceré nájomné bytové domy. Postupne v rokoch 2022 až 2024 by mala nabiehať realizačná fáza. "Taktiež bude mesto pokračovať v rekonštruovaní existujúcich bytov vo vlastníctve mesta s cieľom vytvoriť náhradné nájomné byty a znižovať postupne zoznam čakateľov na náhradný nájomný byt," spresnil magistrát. V sociálnej oblasti chce mesto tiež pokračovať v aktívnej práci v oblasti pomoci ľuďom bez domova a vylúčeným komunitám, aj podporou pilotných projektov "housing first" a aktívnou spoluprácou s tretím sektorom.



Na rok 2022 ráta s dlhovým zaťažením na úrovni 49,8 percenta, pričom túto hranicu nepredpokladá prekročiť.