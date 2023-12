Bratislava bude hospodáriť s rozpočtom 601,85 milióna eur

Bratislava 14. decembra (TASR) - Mesto Bratislava bude v roku 2024 hospodáriť s rozpočtom viac ako 601,85 milióna eur. Vyplýva to z mestského rozpočtu, ktorý vo štvrtok schválilo mestské zastupiteľstvo.



"Rozpočet má snahu pokračovať v začatých projektoch a napredovať v prioritách mesta napriek zhoršujúcej sa prognóze vývoja verejných financií," skonštatovalo mesto v návrhu s tým, že prioritami zostávajú projekty v oblasti dopravy a verejnej infraštruktúry, verejných priestorov, životného prostredia a údržby. Pozornosť je tiež venovaná oblasti sociálnej spravodlivosti, kultúry i športovej infraštruktúry.



V oblasti dopravy počíta s dokončením výstavby druhej etapy električkovej trate v Petržalke, modernizáciou viacerých trolejbusových trás či ďalšou obnovou vozidlového parku Dopravného podniku Bratislava. Očakáva zvýšený príjem z parkovacej politiky, zapájanie nových zón i optimalizáciu už spustených. Opätovne avizuje výstavbu parkovísk, cyklistických trás i rekonštrukciu ciest.



V oblasti životného prostredia a verejných priestorov chce pokračovať v štandardnej údržbe zelene, ako aj jej pasporte, arboristických orezov v Sade Janka Kráľa či drobnej revitalizácii verejných priestorov a stromoradí. V pláne má tiež skvalitnenie zimnej a letnej údržby ciest a chodníkov vo vlastnej réžii a v spolupráci s bratislavskými mestskými časťami.



V oblasti sociálnej spravodlivosti a dostupného bývania chce pokračovať v príprave projektových dokumentácií na ďalšie nájomné bytové domy. V sociálnej oblasti sľubuje pokračovať v pomoci ľuďom bez domova a vylúčeným komunitám.



Magistrát zároveň pripomína, že posledné roky čelilo mesto rôznym negatívnym vplyvom na príjmovej strane rozpočtu (pandémia, vojna, inflácia), pričom rok 2024 nebude v tomto iný. Stav verejných financií na Slovensku nie je podľa neho v najlepšej kondícii a je otázne, aké kroky vykoná vláda. Príjmov mesta sa dotkne tiež šetrenie. Napriek tomu je cieľom mesta pokračovať v plánovaných rozvojových projektoch, časť z nich má byť financovaná úvermi.



V budúcom roku počíta hlavné mesto s dlhovým zaťažením na úrovni 48,58 percenta, pričom túto hranicu neplánuje prekročiť. Čerpanie nových úverových zdrojov je rozpočtované vo výške 55 miliónov eur. Mesto zároveň deklaruje vyvinúť maximálne úsilie na to, aby aj v ďalších dvoch rokoch udržalo svoju zadlženosť pod hranicou 50 percent.



V súvislosti s komerčnými úvermi mesto spomína, že v roku 2024 dôjde k splatnosti úveru poskytnutého jednou z bánk vo výške 70 miliónov eur. Vzhľadom na finančné možnosti mesta, bude tento úver refinancovaný prostredníctvom iného úveru.



"Základné služby sa robia a musia byť dodržané. Všetko ostatné je navyše. A o tom aj návrh rozpočtu hovorí," povedal primátor Bratislavy Matúš Vallo.



Schvaľovanie rozpočtu sa však nevyhlo ani kritike zo strany niektorých poslancov. Starosta Petržalky Ján Hrčka odkázal, že dobrý hospodár sa prikrýva len takou dekou, akú má, poslancovi Martinovi Winklerovi sa nepáči branie úverov, neschopnosť mesta splácať ich a následne ich refinancovať. Naopak, podľa starostu Lamača Igora Polakoviča nie je zadlženie mesta len o financiách, ale aj o investíciách.



Vlna kritiky sa zniesla aj na vyjadrenia primátora, že sa mestská doprava zlepšuje a napríklad električky chodia častejšie. Starosta Devínskej Novej Vsi Dárius Krajčír tvrdenia o najlepšej MHD za posledné roky s nadväzujúcimi spojmi označil za klamstvá. Podľa Winklera nie sú električky do Karlovej Vsi "všetky linky MHD." Starosta Záhorskej Bystrice Jozef Krúpa pripomenul, že Bratislava má 17 mestských častí a v prioritných oblastiach, ako je aj doprava, by sa nemali robiť rozdiely. Doprava by mala byť zároveň prioritou nielen v centrálnych častiach, ale aj okrajových.