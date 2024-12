Bratislava bude v budúcom roku hospodáriť s 626,81 miliónmi eur

Bratislava 12. decembra (TASR) - Mesto Bratislava bude v roku 2025 hospodáriť s rozpočtom viac ako 626,81 milióna eur. Vyplýva to z mestského rozpočtu, ktorý vo štvrtok schválilo mestské zastupiteľstvo.



"Rozpočet bol pripravený s cieľom zabezpečiť kvalitné fungovanie mesta a poskytovanie verejných služieb obyvateľom pri zachovaní finančnej stability a udržateľného rozvoja," skonštatovalo mesto v návrhu s tým, že chce pokračovať v realizácii ambicióznych projektov na zvýšenie kvality života a konkurencieschopnosti Bratislavy.



V oblasti dopravy počíta s finišovaním projektu výstavby druhej etapy električkovej trate v Petržalke, pokračovať má projekt modernizácie údržbových základní v Krasňanoch. Začať sa majú prípravy na výstavbu nových, respektíve rekonštrukcie ďalších električkových tratí. Financie sú alokované aj na výstavbu nových cyklotrás a rekonštrukciu viacerých komunikácií. Naplánované je spustenie nových regulovaných parkovacích zón či práce na projektoch parkovísk a parkovacích domov.



V oblasti životného prostredia je naplánovaná štandardná údržba zelene, orezy stromov v parkoch či príprava zelených plôch na náhradnú výsadbu. Magistrát zároveň pripomína, že do portfólia mu pribudli nové plochy, ktoré vyžadujú starostlivosť, ako napríklad park Dunajská či areál Mičurin.



V oblasti poriadku a bezpečnosti by mala napredovať optimalizácia prevádzky a údržby verejného osvetlenia, pozornosť sa má sústrediť aj na mestskú políciu i rozvoj kamerového systému. V oblasti dostupného bývania avizuje mesto pokračovanie začatých projektoch výstavby nájomných bytových domov, predpokladá zároveň ukončenie a kolaudáciu bytového domu na Muchovom námestí. Pokračovať chce aj v práci v oblasti pomoci ľuďom bez domova a vylúčeným komunitám.



Vplyv na rozpočet má okrem iného aj konsolidačný balíček či zmena prerozdelenia podielových daní. Magistrát priznáva, že napriek šetreniu a znižovaniu výdavkov vo viacerých oblastiach rozpočtu by nemohol pokračovať v realizácii plánovaných investičných projektov bez zapojenia úverových zdrojov. Čerpanie tých nových je rozpočtované vo výške 30 miliónov eur. Dlhové zaťaženie hlavného mesta je pre rok 2025 plánované na úrovni 47,41 percenta. Magistrát deklaruje, že toto zaťaženie plánuje v ďalších rokoch naďalej znižovať.



Podľa primátora Bratislavy má hlavné mesto za sebou i pred sebou ťažké roky. Cieľom pri zostavovaní rozpočtu podľa neho bolo najmä udržať základné služby na úrovni, na ktorú si ľudia zvykli. Magistrát pri jeho zostavovaní pristupoval konzervatívne.



Napriek schváleniu rozpočtu sa materiál nevyhol kritike zo strany niektorých poslancov. Podľa starostky Karlovej Vsi Dany Čahojovej stráca hlavné mesto "pud sebazáchovy, žije si nad pomery a plánuje v tom pokračovať". Nemyslí si, že sa dá spoľahnúť na uvedené číslo dlhového zaťaženia. Vicestarosta Karlovej Vsi Branislav Záhradník má okrem iného výhrady k rastúcemu dlhu, pričom si nemyslí, že v roku 2026, teda vo volebnom roku, bude magistrát konsolidovať. Starosta Ružinova Martin Chren podotkol, že je potrebné vyberať, na čo budú použité peniaze v extrémnej situácii. Situácia v roku 2025 je pre samosprávy náročná, budúci rok bude pritom podľa neho najhorší, ktorému bude čeliť toto vedenie mesta.