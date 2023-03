Bratislava 23. marca (TASR) - Mesto Bratislava bude v tomto roku hospodáriť s rozpočtom 607,6 milióna eur. Vyplýva to z mestského rozpočtu, ktorý vo štvrtok schválilo mestské zastupiteľstvo. Bratislava tak vystupuje z rozpočtového provizória.



"Rozpočet sa rodil veľmi ťažko v súvislosti s viacerými faktormi, ktoré do toho vstúpili. Snahou je, aby zachovával veci, ktoré fungujú, a normálny chod mesta bol zabezpečený," skonštatoval riaditeľ magistrátu Ctibor Košťál s tým, že chcú identifikovať možné úspory, ktoré chod mesta neohrozia. Deklaruje, že dlh mesta sa zásadne nezvyšuje.



Primátor Bratislavy Matúš Vallo taktiež verí, že hlavnému mestu sa nejaké financie podarí ušetriť. Spomína tiež pokračovanie rokovaní s vládou. Dúfa, že budú mať pozitívny výsledok a prinesú ďalšie financie pre metropolu. "Rozpočet tento rok bude veľmi živý," poznamenal.



Návrh rozpočtu sa napriek jeho schváleniu niektorým poslancom nepozdával. Podľa Branislava Záhradníka je to však realita, s ktorou sa treba, aj na základe legislatívnych zmien, zmieriť. Aj napriek tomu, že prináša redukcie i zastavenie niektorých projektov. Hovorí o systémových zmenách. Rovnako tak podľa poslanca a starostu Rače Michala Drotována problémy samospráv krátkodobé kompenzácie nevyriešia. Podľa poslanca Juraja Káčera je na mieste debata o inom financovaní hlavného mesta.



Mestský poslanec a starosta Petržalky Ján Hrčka v súvislosti s rozpočtom upozornil, že platiť prevádzku hlavného mesta predajom nehnuteľného majetku nie je vždy dobrým riešením.



V oblasti dopravy počíta samospráva s plným nábehom výstavby druhej etapy električkovej trate v Petržalke, prípravou a realizáciou modernizácie električkových tratí Ružinovská radiála a Vajnorská radiála i modernizáciou viacerých trolejbusových tratí. Ráta tiež s ďalšou obnovou vozového parku Dopravného podniku Bratislava, spustením parkovacej politiky aj v iných častiach mesta, výstavbou parkovísk či dokončením rozšírenia Harmincovej ulice.



V oblasti životného prostredia a verejných priestorov plánuje pokračovať v revitalizácii Sadu Janka Kráľa, ale tiež realizácii súťaží návrhov na viaceré, pre mesto kľúčové, verejné priestory. Za úlohu si mesto dáva aj kvalitnejšiu starostlivosť o stromy i výsadbu nových. Pre obmedzené vlastné financie sa však, ako podotklo, bude musieť z väčšej miery spoliehať na externé financovanie.



V oblasti údržby sa ďalej počíta s výdavkami na dovybavenie komunálneho podniku na skvalitnenie zimnej a letnej údržby ciest a chodníkov vo vlastnej réžii, a to aj v spolupráci s mestskými časťami.



V oblasti sociálnej spravodlivosti a dostupného bývania chce pokračovať v príprave projektových dokumentácií na viaceré nájomné bytové domy. V rokoch 2023 až 2025 má nabiehať realizačná fáza. V sociálnej oblasti plánuje pokračovať v práci pomoci ľuďom bez domova a vylúčeným komunitám.



V rozpočte tiež mestská samospráva počíta so zvýšením príjmov z dane z ubytovania i užívania verejného priestranstva. Príjmovú stránku rozpočtu má ovplyvniť aj rozširujúca sa parkovacia politika.