Bratislava: Budúcnosť amfiteátra pod hradom Devín je naďalej nejasná

Bratislava 26. apríla (TASR) - Budúcnosť schátraného amfiteátra na Slovanskom nábreží pod hradom Devín v Bratislave je aj po rokoch naďalej nejasná. V prípade tohto objektu prebieha stále súdne konanie. Vec je v súčasnosti na Najvyššom súde SR. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Bratislavy Dagmar Schmucková. Objekt je od vlani prekrytý plachtou.



"Krajský súd zamietol žalobu Seafly AG voči hlavnému mestu vo veci nahradenia prejavu vôle. Žalobca podal dovolanie a vec je momentálne na Najvyššom súde SR," skonštatovala Schmucková. Stav budovy však podľa nej hlavné mesto priebežne monitoruje. "V prípade potreby sa vykonáva zabezpečenie objektu," ubezpečila.



Chátrajúci amfiteáter dostal vlani aspoň čiastočne nový vzhľad. Jeho stav sa pre súdny spor nedá riešiť komplexne. Bratislavská organizácia cestovného ruchu – Bratislava Tourist Board (BTB) budovu prekryla plachtou kopírujúcu pôvodnú siluetu amfiteátra. Jej spodná časť dostala antigrafitový náter.



Miesto pri sútoku Moravy a Dunaja, kde amfiteáter stojí, patrí k turisticky najatraktívnejším na Slovensku. Budova bola postavená v Devíne po tom, ako mestečko po Mníchovskej dohode z roku 1938 odčlenili od Československa a pripojili administratívne k Rakúsku. Za socializmu ju spravoval podnik Reštaurácie a jedálne. Po roku 1989 ju získalo do správy mestské múzeum, ktoré sa budovu rozhodlo na 99 rokov bezplatne prenajať spoločnosti Seafly so sídlom v Štokholme. Spoločnosť ju bola podľa zmluvy povinná zrekonštruovať.



Mestské zastupiteľstvo Bratislavy vyhlásilo zmluvu na zasadnutí v marci 1991 za protizákonnú. Žiadosť súkromnej firmy o odovzdanie objektu v roku 1995 magistrát odmietol. Argumentoval tým, že zmluva z roku 1990 je od začiatku neplatná z dôvodu absencie predchádzajúceho súhlasu mestskej časti. Seafly v minulosti žiadala o to, aby bola hlavnému mestu uložená povinnosť zabezpečiť stavebné povolenie potrebné na rekonštrukciu objektu. Spor iniciovaný švédskou spoločnosťou o platnosť nájomnej zmluvy riešia súdy od roku 2008.



Budova, ktorá je v súčasnosti známa pod názvami bývalá reštaurácia či amfiteáter, sa pôvodne volala letné divadlo. Strecha tejto funkcionalistickej budovy slúžila ako javisko amfiteátra. Odzneli na nej opery ako Krútňava či Svätopluk. Amfiteáter ponúkal aj zázemie, napríklad šatne pre účinkujúcich či reštauráciu, ktorá slúžila verejnosti.



Bývalé vedenie mesta ešte v roku 2017 deklarovalo, že chce vrátiť do tohto objektu život a obnoviť v ňom kultúru a zároveň ho zrekonštruovať.