Bratislava čaká skôr domácich, turisti z Ázie či USA tento rok neprídu

Bratislava 24. júna (TASR) - V Bratislave bude toto leto pre pandémiu nového koronavírusu menej turistov ako v minulosti. Zmení sa tiež štruktúra návštevnosti. Mesto očakáva skôr slovenských turistov a návštevníkov z Rakúska, Česka, Nemecka i ďalších krajín Európy, pre ktoré je Bratislava bezpečnou destináciou. Pre TASR to povedal predseda Predstavenstva Bratislavskej organizácie cestovného ruchu – Bratislava Tourist Board (BTB) Vladimír Grežo.



"Tento rok zatiaľ nemôžeme očakávať žiadnych návštevníkov z Ázie, Ameriky ani Ruska. Dôvodom sú okrem naďalej uzavretých hraníc a obmedzení pre niektoré krajiny aj zmeny správania sa ľudí vo všetkých krajinách. Dôležitým faktorom je aj pokles kapacít dopravy," spresnil. V Bratislave podľa jeho slov ubudne či sa výrazne zníži aj počet návštevníkov z Veľkej Británie, Ukrajiny, Číny i z Talianska.



Ako tvrdí, veľa leteckých liniek sa tento rok neotvorilo, rovnako bude aj menej kajutových lodí, ktoré privážali návštevníkov z Európy či Ameriky. "Očakávame, že príležitosť navštíviť Bratislavu môžu využiť Slováci a na nich výrazne smerujeme naše kampane. Služby v cestovnom ruchu sa budú musieť prispôsobiť tejto zmene a výraznejšie smerovať svoje ponuky na domáci cestovný ruch," podotkol.



Aktuálne je podľa Greža v Bratislave ťažké odhadovať pokles návštevnosti či prenocovaní. "Veľa záleží na vývoji situácie v európskych krajinách, hlavne našich zdrojových trhoch, ale dôležitý je aj vplyv zmeny správania sa návštevníkov v tomto roku," skonštatoval. Viaceré európske krajiny očakávajú výpadok príjmov z cestovného ruchu v desiatkach percent. "Na rozhýbanie odvetvia cestovného ruchu a príchod turistov do Bratislavy sú dôležité nielen už zrealizované odstraňovania obmedzení, ale aj to, či sa ich podarí udržať v rámci Európy. Pre Slovensko je dôležité rýchle prenesenie rozhodnutí do odstraňovania regulácií, ktoré na rozhodnutia nadväzujú, napríklad pri regulácii medzinárodnej leteckej, lodnej, autobusovej dopravy u nás," povedal predseda Predstavenstva BTB.



Ako tvrdí, počas rozbiehajúcej sa letnej sezóny môžu spomalené rozhodnutia výrazne zhoršovať zložité podnikateľské podmienky pre subjekty pôsobiace v cestovnom ruchu a ich konkurencieschopnosť. Na ubytovacie zariadenia má podľa Greža koronakríza celoplošne tvrdý dosah. Viacero hotelov ešte neotvorilo a rozdielna bude šanca na ich rozbeh v lete a na jeseň.



"Veľká časť z hotelov pociťuje silný výpadok zahraničných návštevníkov a tiež celkové spomalenie ekonomík, obchodu a dosah obmedzení v Európe a vo svete. Zároveň hotely žijú aj z obchodných stretnutí a konferencií, ktoré sa tento rok výrazne presunuli do virtuálneho priestoru," povedal s tým, že tento výpadok domáci turisti celkovo nedokážu nahradiť. BTB preto spoločne s hoteliermi pripravili rad ponúk a projektov, ktoré majú podporiť návštevnosť mesta a hotelov. "Mnohé gastroprevádzky pocítili silný výpadok turistov a ohrozenie svojej existencie už v minulých mesiacoch, očakávania na leto sú však výrazne optimistickejšie," poznamenal Grežo.