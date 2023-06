Cena bratislavskej rezidentskej karty v PAAS by sa mohla zvýšiť

Bratislava 2. júna (TASR) – Cena ročnej rezidentskej karty za prvé auto v rámci systému regulovaného parkovania (PAAS) v Bratislave by sa mohla v budúcnosti zvýšiť. Vyplýva to z vyjadrení šéfa bratislavskej dopravnej komisie a zároveň starostu Jaroviec Jozefa Uhlera pre TASR. V súčasnosti za túto kartu zaplatí rezident 39 eur.



"Komisia dopravy navrhovala zvýšenie cien rezidentských kariet, a to prvej karty z 39 na 59 eur. Vedenie mesta si tento návrh neosvojilo, ale dohodli sme sa, že sa v blízkej dobe k tomu vrátime," uviedol Uhler. Postoju mesta, ktoré nechce robiť nepopulárne opatrenia naraz, rozumie, myslí si však, že sa im v budúcnosti nevyhne.



Zvýšenie cien žiadali aj viaceré občianske združenia zaoberajúce sa verejnou mobilitou. Opakujúce sa pripomienky na túto tému priznalo nedávno aj hlavné mesto pri schvaľovaní nového všeobecne záväzného nariadenia o dočasnom parkovaní motorových vozidiel. "Potenciálne zvýšenie úhrady za parkovanie bude predmetom úpravy budúcej novelizácie všeobecne záväzného nariadenia," skonštatoval v materiáli magistrát.



Na ceny niektorých kariet poukázali aj občania. Ceny za rezidentské karty sa im zdajú prinízke, a to aj s ohľadom na avizované zvyšovanie cestovného v Bratislavskom kraji o 20 percent. Cena prvej rezidentskej karty je totiž 39 eur, druhej 150 eur, tretej 500 eur na rok a byt. Cena ročného predplatného cestovného lístka vo verejnej doprave v Bratislavskom kraji sa má od júla zvýšiť z doterajších 199 na 239 eur. Dlhodobou snahou mesta je pritom dostať ľudí z áut do verejnej dopravy.



Zvýšenie cestovného pre takmer všetky lístky o 20 percent odôvodňuje hlavné mesto výpadkami v príjmoch pre prijaté zákony, rast cien a infláciu. Aj podľa Uhlera je to nevyhnutým krokom. Pripomína, že verejná doprava je závislá od energií. Pri podpore MHD je podľa neho nevyhnuté hľadať balans medzi atraktivitou a cenou. "Ak v čo najväčšej miere zachováme intervaly spojov a linky, tak verejná doprava ostane pre ľudí aj po úprave cien stále výhodná," poznamenal Uhler.



Zvýšeniu cien rozumie aj starostka Karlovej Vsi Dana Čahojová, podľa ktorej nejde v prípade ročnej električenky o výrazné zvýšenie. Cestujúci po novom zaplatí za ňu mesačne viac približne o 3,3 eura. Skôr je podľa nej potrebné myslieť na niektoré skupiny cestujúcich, pre ktoré by mala zostať verejná doprava bezplatná. Ide najmä o starších Bratislavčanov a zdravotne znevýhodnené osoby.



"Čo sa týka PAAS, je potrebné si uvedomiť, že rezidentská karta je len základným poplatkom, od ktorého sa bude odvíjať cena parkovania v rezidentských zónach," povedala pre TASR Čahojová.



Predseda regionálneho zduženia bratislavských mestských častí a starosta Ružinova Martin Chren pripomína, že Bratislava v porovnaní s inými hlavnými mestami nie je dofinancovaná. "Máme niekoľkonásobne menej peňazí na jedného obyvateľa ako má Brno, a to nehovorím o Prahe alebo Viedni," uviedol pre TASR. Problém vidí aj v tom, že dopravné podniky vo vlastníctve miest nemohli čerpať finančnú pomoc počas pandémie.