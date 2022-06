Centrum pomoci pre utečencov v Bratislave mení svoje otváracie hodiny

Bratislava 3. júna (TASR) – Veľkokapacitné asistenčné centrum pre utečencov z Ukrajiny na Bottovej ulici v Bratislave mení od piatka svoje otváracie hodiny. Dôvodom je stabilizovaný a v poslednom období postupne klesajúci počet tých, ktorí si tam prichádzajú vybaviť si štatút dočasného útočiska či dávku v hmotnej núdzi. Hlavné mesto o tom informuje na sociálnej sieti.



"Najmä v podvečerných hodinách a počas víkendu prichádza za základnými službami do asistenčného centra pomoci len minimálny počet," konštatuje magistrát.



Od piatka tak bude centrum otvorené počas pracovných dní od 8.00 do 20.00 h. Počas víkendov s platnosťou od 4. júna bude centrum zatvorené. Klientom preto odporúča, aby si preto potrebné záležitosti vybavovali počas pracovných dní.



Veľkokapacitné asistenčné centrum pomohlo za viac ako dva mesiace svojej prevádzky 35.000 utečencom. Okrem samotnej pomoci posilnilo aj komunitno-integračnú funkciu. Ľudia z Ukrajiny, ktorí v hlavnom meste zostali, našli v centre aj služby týkajúce sa napríklad vzdelávania či pracovných možností. "Už počas júna pripravujeme jazykové kurzy slovenského jazyka, adaptačné triedy pre deti či workshopy pre učiteľov," doplnilo hlavné mesto.



Centrum pomoci otvorili 28. marca. Zriadilo ho mesto Bratislava v spolupráci so štátom, neziskovým a súkromným sektorom v priestoroch bývalej dočasnej autobusovej stanice na Bottovej. Okrem stravy tam nájdu utečenci potrebné informácie, priestor na oddych a vybavenie si potrebnej dokumentácie. Oddelenie tam má aj cudzinecká polícia. K dispozícii majú zdravotnú, právnu, psychologickú či sociálnu pomoc. V centre sú taktiež detské kútiky.