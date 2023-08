Cestujúci MHD žiadajú návrat pôvodnej obslužnosti Devínskej Novej Vsi

Bratislava 16. augusta (TASR) - Nespokojní cestujúci mestskou hromadnou dopravou (MHD) v Bratislave požadujú prinavrátenie pôvodnej obslužnosti mestskej časti Devínska Nová Ves. Nepozdávajú sa im zmeny týkajúce sa autobusových liniek 20, 21 a 23, poukazujú napríklad na problémy pre sídlisko Jána Jonáša. Zmeny kritizuje aj starosta Devínskej Novej Vsi Dárius Krajčír, ktorý má za sebou rokovania na magistráte aj so zástupcami automobilky.



"Opätovne som počúval, ako sú zmeny v prospech obyvateľov Bratislavy a Devínskej Novej Vsi. Škoda len, že to nepočujem od samotných Bratislavčanov a najmä Devískonovovešťanov," konštatuje na sociálnej sieti Krajčír s dôvetkom, že v stredu by malo dať hlavné mesto definitívne stanovisko k danej problematike.



Zmeny týkajúce sa troch autobusových liniek negatívne vnímajú aj samotní obyvatelia. Poukazujú na to, že nimi došlo k obmedzeniu a odrezaniu obyvateľov sídliska, študentov, cezpoľných či množstva ukrajinských rodín z ubytovne od priameho spojenia nielen s Devínskou Novou Vsou, ale aj ďalšími mestskými časťami. Zhoršuje sa tiež spojenie s nemocnicou Bory, autobusovou i železničnými stanicami, cestovanie sa komplikuje aj pre žiakov základných a stredných škôl v Dúbravke.



"Zmeny v bratislavskej MHD neprinášajú žiadnu primeranú alternatívu," odkazujú petičiari konštatujúc, že pôvodne trasovanie liniek bol "rokmi osvedčený, overený, efektívny a verejnosťou ťažko vybojovaný spôsob." Kritizujú nové intervaly spojov i nedostačujúcu nadväznosť, zvýšenie počtu prestupov, výrazné časové zdržanie či zníženie bezpečnosti prepravy maloletých i ďalších cestujúcich na extrémne frekventovanej a pre autá predimenzovanej ceste Jána Jonáša.



Magistrát v reakcii pre TASR uviedol, že akékoľvek zmeny v MHD robí hlavné mesto a Dopravný podnik Bratislava na základe dát z premávky a tiež spätnej väzby od verejnosti. Pri ich vyhodnocovaní je podľa hovorcu Bratislavy Petra Bublu zohľadňovaná závažnosť podnetov.



"V prípade najzávažnejších podnetov, napríklad nemožnosti cestovať MHD, hoci aj s prestupom, budú úpravy cestovného poriadku zrealizované k začiatku školského roka," uviedol Bubla. Ak budú ako opodstatnené vyhodnotené logisticky zložitejšie úpravy, napríklad zmeny trás, tieto je možné podľa neho vykonať v horizonte viac ako tri mesiace, vzhľadom na technologické postupy.



Mesto ubezpečuje, že podnety sú a budú vyhodnocované aj po začatí školského roka a vyučovania na univerzitách a vysokých školách. Pri rozhodovaní o ďalších krokoch budú slúžiť napríklad aj priebežne zbierané informácie o počtoch cestujúcich prostredníctvom automatických počítadiel vo vozidlách.



V mestských častiach Ružinov, Dúbravka, Devínska Nová Ves, Záhorská Bystrica a Lamač došlo začiatkom augusta k lokálnym zmenám v trasovaní a cestovných poriadkoch niektorých liniek MHD. Linky, ktoré využíva veľký počet cestujúcich, sú posilnené, trasy s nízkou vyťaženosťou sú upravené, prípadne nahradené novými spojmi. Deklaruje však, že vyťaženosť liniek bude sledovať. Ak to bude potrebné, pristúpi v budúcnosti k úpravám.



Proti zmenám boli spustené viaceré petície. Týkali sa zachovania pôvodnej trasy autobusovej linky 36, zachovania autobusovej linky 74 či zachovanie pôvodnej trasy trolejbusovej linky 64.