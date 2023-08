V Bratislave žiadajú zachovať linku 74 i pôvodnú trasu linky 64

Bratislava 3. augusta (TASR) - Nespokojní cestujúci mestskej hromadnej dopravy (MHD) v Bratislave spustili petície za zachovanie autobusovej linky 74 i zachovanie pôvodnej trasy trolejbusovej linky 64. Reagujú tak na avizované zmeny, ktoré majú v grafikone platiť od 5. augusta. Argumentujú skomplikovaním cestovania. Podľa Dopravného podniku Bratislava (DPB) sú ich obavy neopodstatnené, zmenám v budúcnosti sa však nebráni. V uplynulých dňoch bola spustená aj petícia za zachovanie súčasnej trasy autobusovej linky 36.



Vyše 540 doteraz podpísaných ľudí požaduje zachovanie linky 74 ako nosnej MHD na trase od hlavnej stanice cez Slovnaft do Vlčieho hrdla. Jej avizované zrušenie podľa nich skomplikuje prepravu do práce a bude mať tiež za následok prestupovanie z MHD do áut.



Viac ako 330 obyvateľov pridalo doteraz svoj podpis pod petíciu za zachovanie linky 64 v Trnávke, teda ponechanie jej doterajšej trasy. Podotýkajú, že linku využívajú mnohí na cestu do nemocnice na Kramároch. Avizovaná zmena by podľa nich zároveň priniesla predĺženie cestovania. Presmerovanie linky 61, ktorá by mala obsluhovať aj oblasť v Trnávke, nepovažujú za dobré riešenie. Odôvodňujú to menšou kapacitou linky, pričom má obsluhovať ďalšie dve nové sídliská s viac ako tisíc obyvateľmi.



Bratislavský mestský dopravca v reakcii pre TASR uviedol, že obe linky premávajú v úplnom súbehu s inými linkami MHD. Pripomína, že linka 74 premáva v súčasnosti len ráno a popoludní cez pracovné dni a v plnom rozsahu jej trasu pokrývajú trasy liniek 61, 70 a 98, ktoré majú dostatok voľných kapacít.



V prípade linky 64 poukazuje na to, že celý doterajší úsek na Trnávke pokryje posilnená linka 61, pričom pre obyvateľov to bude znamenať aj priame spojenie s hlavnou stanicou a letiskom. Ubezpečuje, že ani doterajšia konečná zastávka linky 64 nezostane bez obsluhy. Presmerovanie linky 64 na zatiaľ neobsluhovanú zastávku Jelačičova má zároveň zvýšiť dostupnosť MHD pre obyvateľov Ružinova.



"Cestujúci ešte nemali možnosť cestovať po novom častejšie jazdiacimi spojmi, preto sú prezentované obavy len hypotetické," uviedol hovorca DPB Martin Chlebovec. Skúsenosti z podobných úprav v bratislavskej Petržalke či v zahraničí podľa neho ukazujú, že cestujúci sa skôr stotožnia s menším počtom liniek, ktoré jazdia často, ako s veľkým počtom liniek, ktoré jazdia zriedkavo.



Dopravný podnik zároveň obhajuje nevyhnutnosť prestupného systému MHD v Bratislave, ako je to aj v iných veľkých mestách vo svete. "V záujme pokrytia čo najväčšieho územia mesta MHD nie je možné zabezpečiť spojenia odvšadiaľ všade bez prestupu," poznamenal Chlebovec s tým, že prestupovanie je kompenzované krátkymi čakacími časmi na nadväzné spoje. Cestujúci sa tak ľahko dostanú aj do tých častí mesta, kam nemali priamu linku MHD.



DPB však deklaruje, že vyťaženosť liniek bude sledovať. Ak to bude potrebné, pristúpi v budúcnosti k úpravám. "K zmenovému termínu od 5. augusta je to však nereálne," dodal Chlebovec.