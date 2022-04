Bratislava užije ľudovým programom, cez víkend budú v Rači hody

Bratislava 28. apríla (TASR) - V bratislavskej Rači budú cez víkend (30. 4. - 1. 5.) tradičné hody. Ich hlavný program sa bude konať na Alstrovej ulici a v Knižkovej doline. Račianska samospráva o tom informuje na svojom webe.



"Račianske hody sú oslavou výročia posvätenia kostola (1. 5.) a sviatku jeho patrónov – apoštolov Filipa a Jakuba (3. 5.), ktorým je tento kostol zasvätený. Dalo by sa povedať, že v Rači máme 'dvojité' hody - slávime výročie posvätenia kostola a zároveň aj sviatok jeho patrónov," pripomenul miestny farár Zdenko Sitka.



Súčasťou podujatia je tradičný ľudový program. Patrí k tomu stavanie mája, po ktorom račianski vinári pozývajú návštevníkov do otvorenej pivnice pod Nemeckým kultúrnym domom a vínnej uličky v amfiteátri v Knižkovej doline. Ďalej si hostia môžu pozrieť vystúpenia ľudových skupín, divadelné predstavenia, výstavy, degustovať víno či zastaviť sa pri stánkoch s jedlom. Súťažiť sa bude aj o najlepší hodový koláč.



Pre hody bude posilnená verejná doprava do Rače. Mimoriadne bude premávať električková linka 7 po svojej štandardnej trase z hlavnej železničnej stanice na Komisárky. Na linkách 52 a 56 budú nasadené kapacitnejšie autobusy. Linka 56 nebude obsluhovať zastávku Barónka pre uzavretie Alstrovej ulice od piatka (29. 4.) od 8.00 h do pondelka (2. 5.) poludnia.