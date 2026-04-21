Bratislava cez víkend opäť symbolicky otvorí svoje brány
Pripravené budú aj diskusie a prednášky venované klimatickým témam, zdravému životnému štýlu a udržateľnosti v kontexte Bratislavy.
Autor TASR
Bratislava 21. apríla (TASR) - Posledný aprílový víkend (25. - 26. 4.) bude v hlavnom meste patriť tradičným Bratislavským mestským dňom. Pri príležitosti Dňa svätého Juraja (24. 4.) mesto opäť symbolicky otvorí svoje brány obyvateľom i návštevníkom. Program pripravilo s 15 mestskými organizáciami a šiestimi mestskými časťami. Mesto tak opäť zaplnia stovky podujatí. TASR o tom informovala Zuzana Bleho Francúzová z Bratislavského kultúrneho a informačného strediska (BKIS).
„Toľko rôznorodého programu, koľko ponúkajú Bratislavské mestské dni, sa dá v Bratislave zažiť len raz ročne. Je to udalosť s mimoriadne silným komunitným odkazom, keď vytvoríme náhodné volejbalové tímy, sadneme si za komunitný stôl, prebicyklujeme sa mestom a vychutnáme si hudobné zážitky z tvorby domácich kapiel. Možností, ako stráviť víkend, bude neúrekom,“ skonštatovala Bleho Francúzová.
Oslavy sa začnú tradične otvorením mestských brán na Primaciálnom námestí v sobotu o 9.30 h, ich symbolické odpečatenie pripomenie získanie mestských práv a historický význam Bratislavy ako slobodného kráľovského mesta. Následne bude počas celého víkendu otvorená pre verejnosť kancelária primátora i reprezentatívne priestory Primaciálneho paláca. V Zrkadlovej sieni vystúpia deti zo základných umeleckých škôl.
Nádvoria Primaciálneho paláca sa premenia na Hravé nádvoria so spoločenskými hrami a vedeckými experimentmi pre najmenších, deti sa budú môcť povoziť aj na detskej historickej električke. Na Hlavnom námestí nebudú v sobotu chýbať divadelné predstavenia, cirkusové vystúpenia či večerné koncerty, v nedeľu sa premení na Hudobnú kaviareň. Na Komenského námestí si budú môcť návštevníci v sobotu pozrieť, aké to je, keď kontrolu nad dopravou prevezme robot. Tanečné divadlo Ifjú Szivek sa stane zázemím pre Zónu duševného zdravia.
Pripravené budú aj diskusie a prednášky venované klimatickým témam, zdravému životnému štýlu a udržateľnosti v kontexte Bratislavy. Program v Sade Janka Kráľa sa zameria na ekológiu, šport a tvorivé aktivity pre rodiny s deťmi i milovníkov športu. Ocenenie čaká na najkrajšieho psíka - orieška, pozrieť si bude možné aj ukážky kanisterapie. Seniorov čakajú špeciálne cvičenia, Skatepark Janka Kráľa a Cvičko pozývajú zasa do skateškoly a školy graffiti. Národný guľodrom na Tyršovom nábreží privíta záujemcov o petanque.
Po tretíkrát otvoria pre verejnosť svoje brány bežne nesprístupnené historické, technické a kultúrne pamiatky, ale aj také, ktoré sú počas roka otvorené iba čiastočne. Po prvýkrát návštevníci nazrú do zákulisia Kina Edison, Zimného štadióna Ondreja Nepelu, plavárne Pasienky, depa dopravného podniku či Kina Mladosť.
Tradícia, prečo sa na Deň svätého Juraja mesto otvára svojmu obyvateľstvu, sa viaže na históriu Bratislavy. Podľa mestských privilégií si už od 13. storočia mešťania Prešporka práve 24. apríla mohli slobodne voliť richtára a svojich zástupcov. Ojedinelá mestská výsada vo vtedajšej Európe sa spájala s oslavami a neformálnymi stretnutiami zástupcov radnice s obyvateľmi kráľovského mesta.
Bližšie informácie nájdu záujemcovia na webe www.bratislavskemestskedni.sk.
