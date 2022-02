V Bratislave cez víkend presmerujú MHD linku 87 na Prístavnú ulicu

Bratislava 10. februára (TASR) - V Bratislave presmerujú v sobotu (12. 2.) linku mestskej hromadnej dopravy (MHD) číslo 87 na sprevádzkovanú Prístavnú ulicu, a to v úseku medzi Slovnaftskou a Plynárenskou ulicou. Oznámil to Dopravný podnik Bratislava na sociálnej sieti.



Na tejto trase bude linka obsluhovať novovybudovanú obojsmernú zastávku Alejová. Tá sa bude nadchádzať približne na úrovni bývalej zastávky Lúčna, ktorá bola na Bajkalskej ulici.



"Linka 87 teda nebude po novom obsluhovať zastávky Prístavný most a Prievozská v smere na Prístavný most. Zároveň bude otvorený v plnom profile aj kruhový objazd na Slovnaftskej ulici, vďaka čomu sa už linky číslo 70, 74 a N74 v smere na Bajkalskú nebudú musieť otáčať pod diaľnicou D4," spresnil bratislavský mestský dopravca.