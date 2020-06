Bratislava trvá na sprejazdnení ulice Mlynské nivy

Bratislava 26. júna (TASR) – Mesto Bratislava chápe, že developer HB Reavis musel pre koronakrízu presunúť otvorenie novej autobusovej stanice na Mlynských nivách v hlavnom meste na koniec leta 2021. Magistrát však v tomto prípade zaujíma najmä doprava v území a trvá na tom, aby sa sprejazdnenie ulice Mlynské nivy neodkladalo.



"Je pochopiteľné, že koronakríza má dosahy na termíny aj takýchto veľkých projektov. Hlavné mesto však v tomto prípade zaujíma najmä doprava v dotknutom území. Samotná ulica Mlynské nivy je dôležitou dopravnou tepnou, a preto sme trvali na tom, že sprejazdnenie tohto úseku sa nemôže viacej odkladať," povedala pre TASR hovorkyňa Bratislavy Katarína Rajčanová.



Investor hlavnému mestu potvrdil, že samotný bulvár sprejazdní pre dopravu v oboch smeroch už na jeseň tohto roka. To by malo odľahčiť najmä priľahlé ulice ako Svätoplukova či Záhradnícka. "Aktuálne prebiehajú rokovania, aby v tomto termíne bolo dokončené aj trakčné vedenie na Mlynských nivách a úsek bol tak dostupný nielen pre individuálnu a autobusovú dopravu, ale aj pre nosné trolejbusové linky," podotkla hovorkyňa.



Novú autobusovú stanicu na Mlynských nivách v Bratislave, ktorú aktuálne stavia developer HB Reavis, otvoria až koncom leta 2021. Pre TASR to potvrdil developer s tým, že týmto rozhodnutím reflektuje situáciu na retailovom trhu, ako aj dynamiku a vývoj stavebných prác na projekte, ktorých časový plán bol pozmenený dosahom pandémie nového koronavírusu.



Stanicu pritom plánoval investor dokončiť v roku 2020. Projekt má byť kombináciou medzinárodného autobusového terminálu, nákupného centra, tržnice a výškovej administratívnej budovy. Výstavba projektu Stanica Nivy sa začala v máji 2017 prácami na administratívnej budove Nivy Tower. Asanačné práce na mieste starej autobusovej stanice sa začali v októbri 2017 a dokončili v januári 2018. Funkciu doterajšej autobusovej stanice plní náhradná autobusová stanica na Bottovej ulici v Bratislave. Investor zároveň pri stanici buduje bulvár Mlynské nivy.