< sekcia Regióny
Bratislava chce do konca roka požiadať o kolaudáciu trate trolejbusov
V súčasnosti sa na stavbe pracuje na odstraňovaní chýb a nedorobkov, ktoré boli podľa hovorcu identifikované počas pravidelných kontrol.
Autor TASR
Bratislava 7. júla (TASR) - Hlavné mesto by chcelo do konca roka požiadať o kolaudáciu novej trolejbusovej trate Patrónka - Riviéra. Taký je predpoklad magistrátu. Pre TASR to uviedol hovorca Bratislavy Peter Bubla. Aktuálne je nová trať v predčasnom užívaní, ktoré vydal Bratislavský samosprávny kraj (BSK) ako príslušný špeciálny stavebný úrad pre mestské dráhy.
„Podanie žiadosti o kolaudáciu tejto trolejbusovej trate predpokladáme do konca roka 2026. Zároveň platí, že predčasné užívanie umožňuje trať bezpečne prevádzkovať aj pred právoplatným ukončením celého kolaudačného procesu,“ skonštatoval Bubla.
V súčasnosti sa na stavbe pracuje na odstraňovaní chýb a nedorobkov, ktoré boli podľa hovorcu identifikované počas pravidelných kontrol. A to ako zo strany hlavného mesta, tak zhotoviteľa stavby i stavebného dozoru. Následne bude možné stavbu prevziať, čím bude projekt finálne dokončený. Práve viaceré chyby a nedostatky, ktoré sa nepodarilo odstrániť do konca mája, boli dôvodom, prečo stavebník, teda hlavné mesto zmenilo pôvodný návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na žiadosť o povolenie časovo obmedzeného predčasného užívania stavby.
Nová trolejbusová trať v Mlynskej doline je už od začiatku júla využívaná na výjazdy a dojazdy trolejbusov medzi Depom Hroboňova a tiež linkou 33, pričom tieto spoje premávajú aj s cestujúcimi. Od septembra má byť upravený cestovný poriadok linky 33 a opätovne majú byť na ňu nasadené kapacitné kĺbové trolejbusy.
Hlavné mesto zároveň samostatne pripravuje dobudovanie trolejovej odbočky z Pražskej ulice smerom na Hlavnú stanicu. „Po jej dokončení bude možné prepojiť dnešné linky 32 a 64 do priamej trolejbusovej linky medzi Dlhými dielmi, Kramármi, Hlavnou stanicou, Račianskym mýtom a Trnavským mýtom,“ doplnil Bubla.
Nová trolejbusová trať prepojí trolejbusovú trať na Dlhých dieloch s celým systémom trolejbusových tratí hlavného mesta cez Mlynskú dolinu. Na Dlhých dieloch bola podľa hlavného mesta tzv. ostrovná trolejbusová trať, ktorá nie je prepojená s ostatnou trolejbusovou sieťou.
Cieľom projektu je tiež zníženie environmentálnych dosahov na dopravu, keďže má priniesť ekologickejšiu elektrickú MHD bez priamych emisií namiesto naftových motorov i zefektívnenie prevádzky MHD v dotknutých lokalitách. Celková suma na výstavbu bude podľa magistrátu známa po dokončení prác. Podľa vlaňajších odhadov mesta by mali dosiahnuť náklady viac ako 15,7 milióna eur.
„Podanie žiadosti o kolaudáciu tejto trolejbusovej trate predpokladáme do konca roka 2026. Zároveň platí, že predčasné užívanie umožňuje trať bezpečne prevádzkovať aj pred právoplatným ukončením celého kolaudačného procesu,“ skonštatoval Bubla.
V súčasnosti sa na stavbe pracuje na odstraňovaní chýb a nedorobkov, ktoré boli podľa hovorcu identifikované počas pravidelných kontrol. A to ako zo strany hlavného mesta, tak zhotoviteľa stavby i stavebného dozoru. Následne bude možné stavbu prevziať, čím bude projekt finálne dokončený. Práve viaceré chyby a nedostatky, ktoré sa nepodarilo odstrániť do konca mája, boli dôvodom, prečo stavebník, teda hlavné mesto zmenilo pôvodný návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na žiadosť o povolenie časovo obmedzeného predčasného užívania stavby.
Nová trolejbusová trať v Mlynskej doline je už od začiatku júla využívaná na výjazdy a dojazdy trolejbusov medzi Depom Hroboňova a tiež linkou 33, pričom tieto spoje premávajú aj s cestujúcimi. Od septembra má byť upravený cestovný poriadok linky 33 a opätovne majú byť na ňu nasadené kapacitné kĺbové trolejbusy.
Hlavné mesto zároveň samostatne pripravuje dobudovanie trolejovej odbočky z Pražskej ulice smerom na Hlavnú stanicu. „Po jej dokončení bude možné prepojiť dnešné linky 32 a 64 do priamej trolejbusovej linky medzi Dlhými dielmi, Kramármi, Hlavnou stanicou, Račianskym mýtom a Trnavským mýtom,“ doplnil Bubla.
Nová trolejbusová trať prepojí trolejbusovú trať na Dlhých dieloch s celým systémom trolejbusových tratí hlavného mesta cez Mlynskú dolinu. Na Dlhých dieloch bola podľa hlavného mesta tzv. ostrovná trolejbusová trať, ktorá nie je prepojená s ostatnou trolejbusovou sieťou.
Cieľom projektu je tiež zníženie environmentálnych dosahov na dopravu, keďže má priniesť ekologickejšiu elektrickú MHD bez priamych emisií namiesto naftových motorov i zefektívnenie prevádzky MHD v dotknutých lokalitách. Celková suma na výstavbu bude podľa magistrátu známa po dokončení prác. Podľa vlaňajších odhadov mesta by mali dosiahnuť náklady viac ako 15,7 milióna eur.