Bratislava chce na uliciach eliminovať vizuálny smog

Bratislava 2. februára (TASR) – Bratislava chce eliminovať vizuálny smog v meste aj prostredníctvom dohôd s reklamnými spoločnosťami. Vďaka tomu má dôjsť k rýchlej redukcii reklamných stavieb približne o dve tretiny, magistrát by mal právo automaticky odstrániť stavby po ukončení zmluvy, podpisovali by sa štvorročné nájomné zmluvy na menší počet existujúcich stavieb za trhovú cenu a urovnali by sa súdne spory. Hlavné mesto má už takúto dohodu vyjednanú so spoločnosťou Akzent BigBoard a vo februári sa ňou majú zaoberať aj mestskí poslanci.



"Sú firmy, ktoré rozumejú, že sa mesto musí hýbať aj v tomto aspekte a musí prísť kultúra do vonkajšej reklamy. Podarilo sa nám nájsť spôsob, ako urýchliť reguláciu reklamy a ešte za to získať aj peniaze, ktoré mesto z toho má mať," povedal na utorkovom brífingu primátor Bratislavy Matúš Vallo. Deklaruje, že sa dohodou s reklamnými spoločnosťami nebudú vytvárať nové reklamné plochy. "Pôjde o objekty, ktoré už existujú. Nevytvárame nové, len ukončujeme rýchlejšie ich existenciu vďaka kompromisnej dohode," vysvetlil.



Zástupca riaditeľa bratislavského magistrátu Ján Mazúr priblížil, že evidujú 2832 reklamných plôch, ktoré plne alebo čiastočne stoja na mestských pozemkoch. Z toho 60 percent reklamných plôch patrí členom Asociácie vonkajšej reklamy, 31 percent tvoria neoznačené plochy a deväť percent majú iné spoločnosti. Nový model dohody s reklamnými spoločnosťami má podľa Mazúra dosiahnuť aj trojmesačný depozit za nájom na pokrytie nákladov odstránenia či doplatenie nedoplatkov nájomného za existujúce reklamné stavby.



Magistrát sa s Akzent BigBoard dohodol na odstránení okolo 577 reklamných plôch, medzi ktorými sú bilbordy, megabordy, citylighty či informačno-reklamné tabule. Spoločnosť má zároveň upraviť citylighty v súlade s manuálom verejných priestorov, zaplatiť jeden milión eur za nájom a urovnať súdne spory s mestom. "To, čo mesto ponúka spoločnosti za toto plnenie, je štvorročná nájomná zmluva. Zazmluvní sa sto plôch citylightov, ktoré dlhodobo považujeme za vhodný formát na umiestňovanie reklamy v meste, 73 plôch na megabordoch a 19 plôch megabordov, ktoré majú len drobné presahy na mestské pozemky. Budeme mať notárske zápisnice pre odstraňovanie i depozit na nájomné," spresnil Mazúr.



Primátor avizuje, že hlavné mesto chystá do budúcna daň z vonkajšej reklamy. Informoval tiež, že na okresnom úrade sú už zmeny a doplnky územného plánu hlavného mesta, kde chce Bratislava zaviesť nové prísne pravidlá na umiestňovanie reklamy vo verejnom priestore. Vallo deklaruje, že sa z mesta už podarilo odstrániť stovky menších reklamných plôch, telefónne búdky, ktoré slúžili len ako reklamné plochy, alebo aj megabord pri Dóme sv. Martina.