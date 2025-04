Bratislava chce obnoviť Hlbokú cestu a priľahlé Schillerove schody

Bratislava 2. apríla (TASR) - Bratislavské Staré Mesto plánuje zrekonštruovať Hlbokú cestu a priľahlé Schillerove schody, ktoré už dlho neslúžia svojmu účelu. Cieľom je vytvoriť verejný priestor, ktorý podporuje pohyb pešo a zlepšuje prepojenie medzi dôležitými lokalitami. Informuje o tom mestská časť, ktorá zároveň predstavila víťazný návrh z dielne štúdia Guldan Architects.



„Cieľom je priniesť kvalitné, bezpečné a estetické riešenie, ktoré zachová atmosféru tejto oázy, zlepší jej bezpečnosť a zároveň otvorí priestor novému životu. Rekonštrukcia počíta s vodozádržnými opatreniami aj krajinárskymi úpravami,“ približuje samospráva.



Návrh na rekonštrukciu vzišiel z internej súťaže ideových návrhov, ktorú mestská časť zorganizovala. Oslovila päť architektonických štúdií, z ktorých štyri sa zapojili a tri odovzdali kompletné ideové návrhy. Komisia napokon ako víťazný vybrala ten od štúdia Guldan Architects. Mestská časť ho zároveň predstavila na nedávnom verejnom stretnutí s obyvateľmi, kde si vypočula ich pripomienky. Momentálne ho dolaďujú tak, aby čo najlepšie reflektoval potreby lokality.



Práce majú byť rozdelené na etapy. V priebehu mája a júna by mala modernizovať SPP - distribúcia svoju infraštruktúru. Na jún až september má mestská časť naplánovanú rekonštrukciu Schillerových schodov, od júla by mala pristúpiť k obnove Hlbokej cesty. Obnovené by malo byť aj verejné osvetlenie. „Realizácia všetkých prác sa odhaduje do konca roka 2025/jar 2026, pričom harmonogram sa môže meniť v závislosti od stavu konaní spojených so stavbami a s nadväznosťou jednotlivých fáz,“ podotýka samospráva.