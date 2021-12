Bratislava chce oživiť mestské vinice, vyhlásila súťaž na ich prenájom

Bratislava 12. decembra (TASR) - Pestovanie hrozna a výroba vína má v Bratislave dlhú tradíciu. Mesto chce, aby pretrvala aj do budúcnosti. Vyhlásilo preto súťaž na výber nových nájomcov mestských viníc. Vzísť majú z radov poctivých miestnych vinohradníkov či lokálnych komunít a iniciatív. TASR o tom informovala hovorkyňa Bratislavy Katarína Rajčanová.



Časť bratislavských mestských viníc s rozlohou osem hektárov je podľa magistrátu v súčasnosti neprenajatá a neraz v zanedbanom stave. Chce to preto zmeniť a oživiť ich pôvodnú funkciu. "Hlavným cieľom súťaže je byť dobrým hospodárom a nenechať vinice chátrať, ale sprístupniť ich poctivým miestnym vinohradníkom a komunitným iniciatívam v otvorenej a transparentnej súťaži," priblížila Klaudia Lušpaiová z referátu nájmov majetku na magistráte hlavného mesta.



Nových nájomcov chce mesto nájsť pre vinohrady v katastrálnom území Vinohrady a Rača. Jednotlivé návrhy sa budú posudzovať podľa zverejnených súťažných kritérií. Hodnotený bude vinohradnícky aspekt, teda ako daný návrh prispieva k miestnej ekonomike a ako nadväzuje na miestne tradície.



Podmienky súťaže sú podľa samosprávy navrhnuté tak, aby motivovali záujemcov zohľadňovať aj ekologické pestovanie viniča, podporu biodiverzity, ale tiež využívanie lokalít na rekreáciu a sprístupnenie priestoru pre návštevníkov. "Umožní sa tak kontakt obyvateľov s autentickým remeslom a miestnymi tradíciami," deklaruje magistrát. Záujemcovia môžu súťažné návrhy posielať do 14. januára 2022. Súťaž bude vyhodnotená začiatkom februára 2022.



Metropolitný inštitút Bratislavy zároveň pripravuje podklady na tvorbu zadania urbanistickej štúdie pre bratislavské vinohrady s cieľom ich zachovania, ochrany, ale aj rozvoja ako kultúrno-historického dedičstva Bratislavy.