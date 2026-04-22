Bratislava chce rozšíriť PAAS aj o ďalšiu lokalitu v Petržalke
Autor TASR
Bratislava 22. apríla (TASR) - Hlavné mesto plánuje spustiť ďalšiu zónu regulovaného parkovania v bratislavskej Petržalke. Má ísť o lokalitu PE1 - Dvory I., II. a III., ktorá sa týka ulíc Tupolevova, Iľjušinova, Jiráskova, O. Štefanka, Švabinského, Kolmá, Prokofievova, Markova, Ševčenkova, Fedinova, Hálova, Belinského, Andrusovova, Pajštúnska, Panónska cesta, Rusovská cesta. Návrh projektu organizácie dopravy chce obyvateľom priblížiť 6. mája online. Informuje o tom na webovej stránke www.paas.sk, ktorá je venovaná projektu regulovaného parkovania.
Predmetná zóna by mala byť regulovaná počas pracovných dní od 12.00 h do polnoci, v nedeľu od 18.00 h. V tomto čase by malo byť parkovanie spoplatnené sumou jedno euro na hodinu.
Dopravný návrh, ktorý má byť zverejnený na webe PAAS, bude obyvateľom predstavený 6. mája o 17.00 h online s možnosťou kladenia otázok. Otázky a pripomienky k návrhu projektu bude možné posielať do 21. mája prostredníctvom e-mailovej adresy pripomienky@paas.sk.
Samospráva tým chce nadviazať na už vlani spustenú regulovanú zónu v časti Háje II., III., pričom tento rok má byť spustená regulácia aj v zóne Háje I. „Všetky zatiaľ zaregulované lokality v Petržalke budú v budúcnosti tvoriť jednu PAAS zónu, čo znamená, že PAAS rezidentská parkovacia karta bude platiť v celej regulovanej oblasti PE1,“ podotýka hlavné mesto.
Systém Bratislavského parkovacieho asistenta (PAAS), ktorý bratislavská samospráva označuje za jednu z najväčších reforiem v hlavnom meste, spustili v prvých troch zónach začiatkom roka 2022. Systém mesto postupne rozširuje.
