< sekcia Regióny
Bratislava chce rozšíriť PAAS o ďalšiu lokalitu v Petržalke
Predmetná zóna by mala byť regulovaná počas pracovných dní od 12.00 h do polnoci, v nedeľu od 18.00 h.
Autor TASR
Bratislava 27. novembra (TASR) - Hlavné mesto plánuje v roku 2026 spustiť ďalšiu zónu regulovaného parkovania aj v bratislavskej Petržalke. Má ísť o lokalitu Háje I, ktorá sa týka ulíc Gessayova, Námestie Hraničiarov 2 - 20, Osuského, Hrobákova, Romanova, Rovniankova, Ambroseho, Bradáčova a Kutlíkova. Návrh projektu organizácie dopravy chce obyvateľom priblížiť 2. decembra online. Informuje o tom na webovej stránke www.paas.sk, ktorá je venovaná projektu regulovaného parkovania.
Predmetná zóna by mala byť regulovaná počas pracovných dní od 12.00 h do polnoci, v nedeľu od 18.00 h. V tomto čase by malo byť parkovanie spoplatnené sumou jedno euro na hodinu.
Dopravný návrh je zverejnený na webe PAAS, obyvateľom bude predstavený o 17.00 h online s možnosťou kladenia otázok. Otázky a pripomienky k návrhu projektu bude možné posielať do 15. decembra prostredníctvom e-mailovej adresy pripomienky@paas.sk.
Samospráva tým chce nadviazať na už tento rok spustené regulované zóny v časti Háje II., III. „Všetky zatiaľ zaregulované lokality v Petržalke budú v budúcnosti tvoriť jednu PAAS zónu, čo znamená, že PAAS rezidentská parkovacia karta bude platiť v celej regulovanej oblasti PE1,“ podotýka hlavné mesto.
Systém Bratislavského parkovacieho asistenta (PAAS), ktorý bratislavská samospráva označuje za jednu z najväčších reforiem v hlavnom meste, spustili v prvých troch zónach začiatkom roka 2022. Systém mesto postupne rozširuje.
Predmetná zóna by mala byť regulovaná počas pracovných dní od 12.00 h do polnoci, v nedeľu od 18.00 h. V tomto čase by malo byť parkovanie spoplatnené sumou jedno euro na hodinu.
Dopravný návrh je zverejnený na webe PAAS, obyvateľom bude predstavený o 17.00 h online s možnosťou kladenia otázok. Otázky a pripomienky k návrhu projektu bude možné posielať do 15. decembra prostredníctvom e-mailovej adresy pripomienky@paas.sk.
Samospráva tým chce nadviazať na už tento rok spustené regulované zóny v časti Háje II., III. „Všetky zatiaľ zaregulované lokality v Petržalke budú v budúcnosti tvoriť jednu PAAS zónu, čo znamená, že PAAS rezidentská parkovacia karta bude platiť v celej regulovanej oblasti PE1,“ podotýka hlavné mesto.
Systém Bratislavského parkovacieho asistenta (PAAS), ktorý bratislavská samospráva označuje za jednu z najväčších reforiem v hlavnom meste, spustili v prvých troch zónach začiatkom roka 2022. Systém mesto postupne rozširuje.