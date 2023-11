Bratislava chce rozšíriť PAAS o lokalitu Pokrok v Novom Meste

Bratislava 13. novembra (TASR) - Hlavné mesto plánuje začiatkom decembra spustiť novú zónu regulovaného parkovania v bratislavskom Novom Meste, a to lokalitu Pokrok. Zóna by mala byť do systému regulovaného parkovania PAAS zaradená 6. decembra. Zároveň bola spustená registrácia do systému. Na sociálnej sieti o tom informuje hlavné mesto.



Sídlisko Pokrok leží pozdĺž Račianskej ulice v susedstve už spustenej zóny na Tehelnom poli. "Zóna NM1 - Pokrok bude spoplatnená v čase od 8.00 do 24.00 h cez pracovné dni," informuje magistrát s tým, že sadzba je 1,50 eura na hodinu.



Regulácia tejto lokality predstavuje rozšírenie zóny NM1 - Tehelné pole, kde je systém regulovaného parkovania PAAS spustený od roku 2022. Lokalita Pokrok aj zóna Tehelné pole tvoria spoločne jednu zónu NM1, čo znamená, že rezidenti Pokroku aj Tehelného poľa môžu s rezidentskou parkovacou kartou parkovať v oboch lokalitách.



Magistrát zároveň upozorňuje na plánovaný krátkodobý výpadok štátneho dátového centra obcí a miest z dôvodu jeho modernizácie. Plánovaný je od štvrtka (16. 11.) od 16.00 h do nedele (19. 11.) do 12.00 h. "Z tohto dôvodu nebude v tomto čase možné vykonávať overovanie, predlžovanie či vydávanie všetkých typov parkovacích kariet PAAS," podotýka hlavné mesto.



PAAS, ktorý bratislavská samospráva označuje za jednu z najväčších reforiem v hlavnom meste, spustili začiatkom minulého roka v prvých troch zónach - Tehelné pole v Novom Meste, Dvory 4 v Petržalke a Krasňany v Rači. Regulované parkovanie postupne spúšťa mesto aj v iných lokalitách. Tento rok pribudli ďalšie, napríklad v Petržalke, Ružinove, Starom Meste či Novom Meste.