Bratislava chce v auguste rozšíriť PAAS o Biely kríž v Novom Meste

Bratislava 2. augusta (TASR) - Hlavné mesto plánuje koncom augusta spustiť novú zónu regulovaného parkovania v bratislavskom Novom Meste, a to zónu NM4 - Biely kríž. Zóna by mala byť do systému regulovaného parkovania PAAS zaradená 22. augusta. Zároveň bola spustená registrácia do systému. Na sociálnej sieti o tom informuje mestská časť Nové Mesto.



"Časť Biely kríž patrí v mestskej časti medzi tie, kde je situácia s parkovaním komplikovanejšia z dôvodu blízkosti železničnej stanice Vinohrady a Okresného súdu Bratislava III. Aj preto v tejto lokalite spúšťame v spolupráci s mestskou časťou systém regulovaného parkovania PAAS," konštatuje hlavné mesto na webovej stránke www.paas.sk.



Bratislavský magistrát pôvodne avizoval, že tento rok by sa mal PAAS na území Nového Mesta rozšíriť o dve lokality. Malo ísť o sídlisko Pokrok ležiace pozdĺž Račianskej ulice, v susedstve už spustenej zóny na Tehelnom poli. A taktiež o lokality Zátišie, Ľudová štvrť, časť Pasienkov a Hostinského sídlisko. Najnovšie informuje, že najprv má byť spustená zóna Biely kríž a neskôr sídlisko Pokrok. Zapojenie zóny Zátišie, Ľudová štvrť, časť Pasienkov a Hostinského sídlisko sa presúva na rok 2024.



Bratislavský parkovací asistent (PAAS), ktorý magistrát označuje za jednu z najväčších reforiem v hlavnom meste, spustili začiatkom minulého roka v prvých troch zónach - Tehelné pole v Novom Meste, Dvory 4 v Petržalke a Krasňany v Rači. Neskôr pribudli postupne viaceré zóny v Ružinove a v Starom Meste zóna Hlavná stanica - Blumentál.



V roku 2023 pribudla zóna Centrum - Panenská v Starom Meste. Naplánované je tiež rozšírenie PAAS aj do iných mestských častí.