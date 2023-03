Bratislava chce v tomto roku hospodáriť s rozpočtom 607,5 milióna eur

Bratislava 9. marca (TASR) – Mesto Bratislava plánuje v tomto roku hospodáriť s rozpočtom 607,5 milióna eur. Vyplýva to z návrhu mestského rozpočtu, ktorý zverejnil bratislavský magistrát na svojom webe. Verejnosť ho môže pripomienkovať. Rozhodovať bude o ňom mestské zastupiteľstvo 23. marca. Bratislava je v súčasnosti v rozpočtovom provizóriu.



Hlavnou ambíciou mestského rozpočtu je pokračovať v realizácii a finalizovaní rozpracovaných projektov napriek negatívnemu dosahu pandémie COVID-19, vojny na Ukrajine, vysokej inflácie a rozhodnutí vlády na financie mesta. "Mesto sa bude sústreďovať predovšetkým na projekty v oblasti dopravy a verejnej infraštruktúry, verejných priestorov, životného prostredia a kvalitnejšej údržby mesta," spresnil magistrát v návrhu. Ako tvrdí, v rozpočte nezabúda na oblasť sociálnej spravodlivosti, kultúry a športovej infraštruktúry.



V oblasti dopravy počíta samospráva s plným nábehom výstavby druhej etapy električkovej trate v Petržalke, prípravou a realizáciou modernizácie električkových tratí Ružinovská radiála a Vajnorská radiála i modernizáciou viacerých trolejbusových tratí. Ráta tiež s ďalšou obnovou vozového parku Dopravného podniku Bratislava, spustením parkovacej politiky aj v iných častiach mesta, výstavbou parkovísk či dokončením rozšírenia Harmincovej ulice.



V oblasti životného prostredia a verejných priestorov plánuje pokračovať v revitalizácii Sadu Janka Kráľa, ale tiež realizácii súťaží návrhov na viaceré pre mesto kľúčové verejné priestory. Za úlohu si mesto dáva aj kvalitnejšiu starostlivosť o stromy i výsadbu nových. Pre obmedzené vlastné financie sa však, ako podotklo, bude musieť z väčšej miery spoliehať na externé financovanie.



V oblasti údržby sa ďalej počíta s výdavkami na dovybavenie komunálneho podniku pre skvalitnenie zimnej a letnej údržby ciest a chodníkov vo vlastnej réžii, a to aj v spolupráci s mestskými časťami.



V oblasti sociálnej spravodlivosti a dostupného bývania chce pokračovať v príprave projektových dokumentácií na viaceré nájomné bytové domy. V rokoch 2023 až 2025 má nabiehať realizačná fáza. V sociálnej oblasti plánuje pokračovať v práci pomoci ľuďom bez domova a vylúčeným komunitám.



V tomto roku Bratislava počíta s dlhovým zaťažením na úrovni 49,8 percenta, pričom túto hranicu nepredpokladá prekročiť. Nové úverové zdroje v plánovanej výške 30 miliónov eur majú byť použité najmä na financovanie výstavby petržalskej električkovej trate a na začatie realizácie viacerých pripravených rozvojových projektov. Mesto plánuje zapojiť aj svoje peňažné fondy.



V rozpočte tiež mestská samospráva počíta so zvýšením príjmov z dane z ubytovania i užívania verejného priestranstva. Príjmovú stránku rozpočtu má ovplyvniť aj parkovacia politika. "V najbližších rokoch bude postupne narastať zapájaním nových zón a optimalizáciou procesov po jej spustení," dopĺňa magistrát.