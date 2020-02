Bratislava 25. februára (TASR) – Mesto Bratislava chce v tomto roku opraviť 57 kilometrov jazdných pruhov namiesto pôvodne plánovaných 12 kilometrov. Umožniť mu to majú vyššie príjmy do mestskej pokladnice. Magistrát avizuje, že opraví Herliansku, a to od Ružinovskej po Drieňovú, Hradskú, od čerpacej stanice po most či Biskupickú, od Vetvárskej po Linzbothovu. Samospráva o tom informuje na svojom webe.



Medzi plánované rekonštrukcie zaradilo mesto Bratislava aj obnovu chodníkov na Uzbeckej (od križovatky s Korytnickou po Kazanskú), na Vrakunskej (od Komárovskej po Uzbeckú), na Jeséniovej, či Eisnerovej. Rekonštruovať chce magistrát aj komunikácie Stolárska, Pri mlyne (od Roľníckej po opravený úsek).



Plánovaná je aj rekonštrukcia križovatky a komunikácie Štepná - Pri kríži v okolí ostrovčekov po križovatku Saratovská - Pri kríži vrátane chodníkov. Obnoviť sa má aj Cesta na Klanec v úseku Vrančovičová – Podháj. Taktiež aj Muránska – Kremeľská, Istrijská (v úseku od Eisnerovej po Novoveskú), Bratislavská (od zjazdu z Hodonínskej po kruhový objazd), Jiráskova, Mamateyova (od Gettingovej po Šustekovu).



Samospráva avizuje aj rekonštrukciu Palmovej, Balkánskej (od železničného priecestia po základnú školu, Hraničiarskej (od zastávky Pri kostole v smere do mesta). Opravovať sa má aj Hraničiarska od Skýcovkej po zastávku Pri kostole, Petržalská v odbočení z Hraničiarskej smer do mesta a Karloveská a Botanická po rekonštrukcii električkovej trate.



Bratislava chce tento rok opravovať viac ciest, chodníkov a verejných priestorov vďaka vyšším príjmom do mestskej pokladnice. O približne 12 miliónov eur totiž hlavnému mestu narastú príjmy mestského rozpočtu vďaka vyššej dani z nehnuteľností. Ďalších desať miliónov eur navyše je z finančnej podpory vlády, ktorú kabinet odsúhlasil pre Bratislavu na svojom výjazdovom rokovaní koncom minulého roka.



Bratislavskí mestskí poslanci budú na zasadnutí zastupiteľstva 27. februára rokovať o návrhu na zmenu tohtoročného mestského rozpočtu, kde sú zapracované nové príjmy, ktoré tento rok pritečú do mestskej pokladnice.