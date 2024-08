Bratislava chce vyhlásiť novú súťaž na prenájom budovy Propelleru

Bratislava 18. augusta (TASR) - Bratislavské Staré Mesto plánuje v septembri vyhlásiť novú súťaž na prenájom budovy Propelleru na nábreží Dunaja. Mestská časť totiž zastavila rokovania s víťazom doteraz poslednej verejnej obchodnej súťaže a rozhodla sa nepristúpiť k podpisu zmluvy s ním. Argumentuje viacerými dôvodmi, spomína tiež možné zavádzanie či obchádzanie súťaže. Pre TASR to uviedla hovorkyňa staromestského starostu Veronika Gubková.



"Priestory sú prázdne z dôvodu donedávna prebiehajúcich rokovaní s víťazom súťaže. Po mesiacoch rokovaní, ktoré ukázali mnohé samospráve dovtedy neznáme skutočnosti, sa rozhodla mestská časť zastaviť akékoľvek ďalšie rokovania a nepristúpiť k podpisu zmluvy," skonštatovala Gubková.



Za najzávažnejší dôvod mestská časť považuje odhalenie toho, že všetky vizualizácie a prípravy na projektové dokumentácie zadával a financoval tretí človek v pozadí, ktorý sa nikdy do súťaže neprihlásil. Mal pritom záujem prevádzkovať aj samotnú kaviareň, čo samospráva považuje za obídenie verejnej obchodnej súťaže. Argumentuje tiež neakceptovateľným naťahovaním rokovaní, pričom ich výsledok vo forme vizualizácií mal popierať pôvodný charakter priestoru Emila Belluša v jeho funkcionalistickom štýle. Spomína tiež to, že hoci víťaz prisľúbil umelecké spolupráce, výstavy či dielne ŤZP, mnohé relevantné inštitúcie mali takúto spoluprácu s ním odmietnuť alebo neboli vôbec oslovené.



"Propeller predstavuje dôležitú súčasť kultúrneho dedičstva a kultúrneho kapitálu mestskej časti. Zároveň je to priestor ideálny pre vkusnú a kvalitnú gastroprevádzku približujúcu Dunaj. Jeho potenciál nechceme v žiadnom prípade podceniť a nároky samosprávy na náplň priestoru sú prirodzene vysoké," zdôraznila hovorkyňa.



Mestská časť preto na jeseň plánuje vyhlásiť novú súťaž, prejsť musí miestnym zastupiteľstvom. Aj po konzultácii s odborníkmi z magistrátu však avizuje prepracovanie podmienok súťaže s čo najväčším možným dôrazom na kvalitu náplne priestoru. Inšpirovať sa chce súťažou, ktorú hlavné mesto vyhlásilo na prenájom priestoru súčasného Bistra Ferdinand v Sade Janka Kráľa.



"Žiaľ, v čase prípravy tejto obchodnej verejnej súťaže sme disponovali nesprávnym výkladom vtedy 'čerstvej' novely zákona o majetku obcí a súťaž bola po splnení prvotných podmienok postavená iba na najvyššej cene," priznala Gubková s tým, že nová súťaž má už reflektovať viac na významnosť priestoru.



Mestská časť v súvislosti s Propellerom vyhlásila v minulosti viacero verejných obchodných súťaží na prenájom, ktoré boli neúspešné alebo zrušené. Priestory istý čas prenajímala neziskovej organizácii Dobrý dom, ktorú zriadila mestská časť. Neskôr tam mestská časť prevádzkovala kaviareň, zároveň sa v priestoroch vtedajšia starostka pravidelne stretávala s občanmi. Počas prvej vlny pandémie sa Propeller zmenil na 'vývarovňu' cenovo výhodných obedov pre seniorov. Neskôr bol využívaný napríklad aj ako mobilné odberové miesto na antigénové testovanie na ochorenie COVID-19.