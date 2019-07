Bratislava chce zadávať zákazky na údržbu aj cez nákupný systém

Nové vedenie Bratislavy informovalo, že vyhlásilo súťaž na zabezpečenie zimnej a letnej údržby komunikácií v meste na roky 2019 až 2022 v hodnote 49,5 milióna eur s DPH.

Bratislava 23. júla (TASR) – Mesto Bratislava plánuje zadávať čiastkové zákazky na letnú a zimnú údržbu komunikácií prostredníctvom dynamického nákupného systému (DNS). To aj napriek tomu, že v júli podpísalo rámcovú zmluvu na letnú a zimnú údržbu komunikácií, dopravnej zelene a nakladanie s odpadmi na území hlavného mesta s firmou A.I.I. Technické služby do júla 2023 za 49 miliónov eur s DPH. Pre TASR to potvrdil hovorca Bratislavy Peter Bubla.



"DNS stále trvá a mesto ho neplánuje zrušiť. Prostredníctvom neho mesto plánuje zadávať čiastkové zákazky na služby letnej a zimnej údržby," uviedol hovorca. Magistrát podotýka, že zmluva s A.I.I. Technické služby je len rámcová a mesto sa zaviazalo vyčerpať z nej "iba" 50 percent jej objemu. "Služby, ktoré z rámcovej dohody s A.I.I. Technické služby nebudú objednané, plánuje mesto zabezpečiť práve prostredníctvom DNS a v budúcnosti prostredníctvom vlastného komunálneho podniku," spresnil Bubla.



Kontrakt s firmou, ktorá má zabezpečovať letnú a zimnú údržbu komunikácií v Bratislave do júla 2023, podpísal začiatkom mesiaca primátor Bratislavy Matúš Vallo. Ide o výsledok tendra, ktorý bol spustený vo februári 2018, počas funkčného obdobia primátora Iva Nesrovnala, a prihlásila sa doň len jedna firma. A.I.I. Technické služby sú jedným zo spoločníkov firmy A.R.K. technické služby, ktorá od roku 2010 do konca októbra 2018 zabezpečovala zimnú a letnú údržbu komunikácií v Bratislave.



Ešte vo februári nové vedenie Bratislavy informovalo, že vyhlásilo súťaž na zabezpečenie zimnej a letnej údržby komunikácií v meste na roky 2019 až 2022 v hodnote 49,5 milióna eur s DPH. Magistrát tvrdil, že obstaráva prostredníctvom inovatívneho dynamického nákupného systému. Má ísť o pružnejší nástroj, ktorý umožňuje získať väčší rozsah ponúk a zároveň zrýchliť zadávanie zákaziek podľa aktuálnych potrieb.