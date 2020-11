Bratislava chce zaviesť prísnu reguláciu reklamných stavieb

Bratislava 13. novembra (TASR) – Mesto Bratislava chce zaviesť nové prísne pravidlá na umiestňovanie reklamy vo verejnom priestore. Predkladá preto reguláciu reklamných stavieb priamo do územného plánu prostredníctvom zmien a doplnkov, ktoré tento mesiac prejdú verejným prerokovaním. TASR o tom informovala hovorkyňa Bratislavy Katarína Rajčanová.



Primátor hlavného mesta Matúš Vallo tvrdí, že vizuálny smog sa v Bratislave stal neúnosným. "Ešte minulý rok sme vypovedali nájomné zmluvy reklamným stavbám na mestských pozemkoch a postupne tieto reklamy odstraňujeme. V rovnakom čase však naďalej pribúdajú nové reklamné stavby na pozemkoch, ktoré mestu nepatria," priblížil. Magistrát preto navrhuje jasné a jednotné pravidlá, ráta so štyrmi zónami regulácie, ktoré rešpektujú prirodzené členenie mesta. Vo všetkých zónach bude zakázané umiestňovať bilbordy s reklamnou plochou väčšou ako 13 štvorcových metrov (m2). Úplný zákaz reklamných stavieb bude v prírodnom prostredí, na nábreží, promenáde, zeleni definovanej v územnom pláne a pri vodných tokoch a plochách. "V širšom centre mesta – CMO má byť zakázané umiestňovanie reklamných stavieb okrem menších citylightov s plochou do troch m2 minimálne so 100-metrovým rozstupom a tiež vývesných štítov na označenie organizácie či prevádzky na budove," podotkla Rajčanová.



V pamiatkovo-chránených územiach, ako napríklad historické jadro mesta či pamiatková zóna Rusovce, budú povolené len základné vývesné štíty do dvoch m2 na budovách prevádzok a organizácií. "Zásadné zníženie množstva reklamných stavieb bude pozdĺž kompozičných osí, akými sú hlavné dopravné ťahy, napríklad Račianska či Karloveská, kde okrem vývesných štítov budú povolené iba citylighty do troch m2 s rozstupom minimálne 100 metrov," spresnila hovorkyňa. V ostatnom urbanizovanom území majú byť povolené iba citylighty do troch m2 s minimálnym rozstupom 100 m, bilboardy do 13 m2 s minimálnym rozstupom 200 m a vývesné štíty na veľkých budovách obchodu a služieb s maximálnou reklamnou plochou do 13 m2 na jednu prevádzku.



"Nové pravidlá v územnom pláne prinesú výsledky najmä v dlhodobejšom horizonte. Jednak výrazným obmedzením osádzania nových reklamných stavieb a zároveň postupným znižovaním počtu tých, ktoré už dnes osadené sú. Ak mestské zastupiteľstvo navrhované zmeny územného plánu budúci rok schváli, v Bratislave už nebude možné získať stavebné povolenie či ohlášku na reklamnú stavbu, ktorú v danej zóne územný plán neumožňuje," vysvetlila Rajčanová. Viditeľne sa tak má v hlavnom meste postupne znižovať záťaž vizuálneho smogu.



Zmeny a doplnky 07 územného plánu riešia aj územné plány zón, električkovú trať v novom centre Bratislavy s možnosťou budúceho ďalšieho rozvoja električkových tratí vybudovaním radiály do Podunajských Biskupíc a Vrakune, adaptačné zásady k zvýšeniu odolnosti voči dosahom klímy či zber a zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu. Prerokovanie návrhu zmien a doplnkov 07 trvá do 18. decembra.