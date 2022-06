Bratislava chce zlepšiť bezpečnosť ulíc v okolí škôl,chystá prvé zmeny

Bratislava 1. júna (TASR) - Mesto Bratislava spolu s Metropolitným inštitútom Bratislavy (MIB) chcú zlepšiť bezpečnosť ulíc v okolí škôl v hlavnom meste a zvýšiť percento školákov, ktorí chodia do školy pešo. Spúšťajú preto projekt Ulice pre deti. Prvé zmeny by sa mali realizovať pred Základnou školou (ZŠ) Tbiliská v bratislavskej Rači. TASR o tom z MIB informovala Annamária Ondrejková.



V spolupráci s mestskými časťami chce bratislavská samospráva postupne pred všetkými základnými školami v Bratislave zvýšiť bezpečnosť vďaka zlepšeniu prehľadnosti ulíc, upokojeniu dopravnej situácie v okolí škôl a aj motivovaním rodičov k zmene správania, aby postupne upustili od vozenia detí do školy autom.



"V Bratislave denne smeruje do materskej, základnej alebo strednej školy vyše 85.000 detí. Pred mnohými školami je ráno namiesto detí počuť skôr zvuk motora. Autá pred školami bežne stoja v dlhých kolónach či viacerých pruhoch, aby vyložili svoje dieťa priamo pred školou," upozornili z MIB-u.



Projekt Ulice pre deti odštartoval pilotnými aktivitami na ZŠ Tbiliská, kde riešením je urobiť dopravu v okolí školy prehľadnejšou a bezpečnejšou, a priestor pred školou zdravší a krajší. MIB začína v týchto dňoch detailne mapovať dopravnú situáciu v ranných špičkách a počas leta sa uskutočnia focusové skupiny s rodičmi školákov.



"Prvé realizácie dočasných aj trvalých zmien sa začnú diať v priebehu augusta. Rodičia môžu očakávať na križovatke ulíc Tbiliská a Rustaveliho priebežný chodník, ktorý tu doteraz chýbal. Vďaka tomu tu chodec bude mať za každých okolností prednosť pred autom," priblížili z inštitútu.



Na Rustaveliho ulici sa upraví aj časť cesty tak, aby sa na nej dalo krátkodobo zastaviť. Rodičia tak vysadia svoje dieťa na bezpečnom mieste v blízkosti školy bez toho, aby stáli v zápche na Tbiliskej ulici. "Vzniknú tiež bezpečnejšie vyvýšené priechody pre chodcov z neďalekých autobusových zastávok a doplní sa aj nové osvetlenie," spresnil MIB. Krajší priestor pred školou sa bude navrhovať a tvoriť spolu s deťmi a ich rodičmi.



Poznatky z pilotnej realizácie projektu na tejto račianskej škole poslúžia aj pre ďalšie základné školy v Bratislave.