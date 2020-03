Bratislava chce zriadiť ľuďom bez domova kontajnerové mesto

Bratislava 16. marca (TASR) – Mesto Bratislava plánuje v najbližších dňoch pre zamedzenie šírenia nového koronavírusu postaviť na Tyršovom nábreží dočasné kontajnerové mestečko pre ľudí bez domova, a tak ich izolovať a ujať sa ich. Oznámil to primátor hlavného mesta Matúš Vallo počas toho, ako v nedeľu (15. 3.) večer odpovedal online na sociálnej sieti na otázky občanov. Zároveň informoval, že od pondelka budú musieť mať cestujúci v bratislavskej MHD zakryté ústa a nos ochranným rúškom, prípadne šatkou či šálom.



Vallo priblížil, že v Bratislave je zhruba 4000 ľudí bez domova, ktorí nemajú v súčasnosti kam ísť do domácej karantény, a je to pritom skupina ľudí, ktorá sa často združuje pokope a je bez kontroly. "Chystáme pre nich opatrenia. Sledujeme aj ich stavy v zariadeniach organizácií tretieho sektora, ktoré sa o ľudí bez domova starajú. Sme tesne predtým, ako budú všetky stavy naplnené," uviedol primátor s tým, že v prípade potreby je k dispozícii budova Starej tržnice a magistrát ráta aj s "ťažkými scenármi".







Bratislavský primátor informoval, že MHD v hlavnom meste nemôže prestať jazdiť, pretože ľudia musia mať zabezpečený prístup napríklad do obchodov. Od pondelka však bude podľa jeho slov jazdiť bratislavská MHD ako počas školských prázdnin. "Chceli sme nechať normálny režim, aby sme zabezpečili čo najnižšiu koncentráciu ľudí vo vozidlách MHD. Najprv obsadenosť vozidiel klesla o 30 percent, v piatok (13. 3.) však až o 60 percent. Aj keď bude MHD jazdiť v prázdninovom režime, žiadne 'tlačenice' nebudú," deklaroval Vallo.



Primátor ubezpečuje, že v uplynulých dňoch bola realizovaná plošná dezinfekcia vozidiel MHD, ktorá vydrží niekoľko týždňov a každý deň sa dezinfikujú madlá. Šoféri Dopravného podniku Bratislava dostávajú ochranné rúška a pred jazdou i po nej sa im meria telesná teplota. V rámci opatrení sa neotvárajú vo vozidlách MHD predné dvere a prvý rad sedadiel je opáskovaný tak, aby bola zabezpečená dostatočná vzdialenosť šoféra od cestujúcich.



Mestská bratislavská firma Odvoz a likvidácia odpadu má podľa primátora pripravené postupy, ako zabezpečiť odvoz odpadu v Bratislave. "Táto služba musí byť zachovaná," avizoval Vallo s tým, že to platí aj pre ostatné firmy, ktoré zabezpečujú infraštruktúru hlavného mesta.



Primátor zároveň informoval, že od pondelka bude väčšina zamestnancov bratislavského magistrátu pracovať z domu, avšak budú v pohotovosti. Mesto požiadavky obyvateľov vybaví telefonicky a elektronicky. Mestská i štátna polícia podľa Valla kontroluje, či sú zavreté prevádzky, ktoré to majú nariadené a upozorňuje ľudí, aby sa nezhromažďovali v skupinkách na jednom mieste. "Buďme súdržní a disciplinovaní," vyzval Vallo. Upozornil, že ohrozenou skupinou sú najmä seniori, ktorým treba podľa neho venovať zvýšenú pozornosť. Viac informácií o opatreniach a odporúčaniach v súvislosti s novým koronavírusom nájde verejnosť aj na webe zvladneme.to.