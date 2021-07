Chránený zeler plazivý nájde nový domov pri Chorvátskom ramene

Bratislava 2. júla (TASR) – Chránená rastlina zeler plazivý, ktorá rastie na území, kadiaľ má v budúcnosti viesť predĺženie električkovej trate v bratislavskej Petržalke, nájde nový "domov" pri Chorvátskom ramene. Situovaný má byť v blízkosti Bosákovej ulice, desať metrov nad plávajúcou pontónovou lávkou. Presun rastliny je nevyhnutný vo vegetačnom období. TASR o tom informovala hovorkyňa Bratislavy Katarína Rajčanová.



"V tejto lokalite je však potrebné zrealizovať jednostrannú opravu koryta do pôvodného stavu, ktorá sa začne v najbližších dňoch,“ priblížila Rajčanová. Vhodnosť lokality pre záchranný transfer vybralo hlavné mesto v koordinácii so Štátnou ochranou prírody SR a Slovenským vodohospodárskym podnikom. Všetky práce vrátane premiestnenia chránenej rastliny majú byť ukončené do konca augusta.



Zeler plazivý (z čeľade mrkvovitých) je pionierska rastlina osídľujúca novoutvorené podmáčané suchozemské biotopy. Rastie na svetlých a vlhkých, prechodne zaplavovaných a nepravidelne vysychavých biotopoch v nížinnom stupni, napríklad na brehoch vodných nádrží, na vlhkých lúkach, v priekopách. Dlhodobo dokáže prežívať zaplavenie, v takom prípade sa aj mení vzhľad rastliny.



Ohrozenie druhu predstavuje priama likvidácia biotopov, napríklad odvodnenie, zmena vodného režimu mokradí, trvalejšie vysychanie či zaplavovanie lokality, zarastanie biotopov drevinami a expanzívnymi bylinami, premeny vhodných stanovíšť na ornú alebo inak hospodársky využívanú pôdu, stavebná činnosť či zavážanie lokalít odpadom.



Na Slovensku je zeler plazivý zaradený medzi zákonom chránené druhy. Chránený je napríklad aj v Poľsku, Maďarsku, Rumunsku, Francúzsku a Švajčiarsku. Zaradený je tiež do tzv. Bernského dohovoru.