Chýbajúci chodník v Karloveskej zátoke je bližšie k realizácii

Bratislava 27. marca (TASR) - Dlhodobo chýbajúci chodník pre chodcov, bežcov či cyklistov v Karloveskej zátoke v bratislavskej Karlovej Vsi je o čosi bližšie k realizácii. Vyplýva to z návrhu na majetkovoprávne usporiadanie pozemkov medzi hlavným mestom a Univerzitou Komenského v Bratislave. Vo štvrtok ho schválilo bratislavské mestské zastupiteľstvo (MsZ).



„Pozemky v lokalite Karloveského rameno potrebuje hlavné mesto pre realizovanie stavby Cyklochodník Karloveské rameno,“ konštatuje dôvodová správa materiálu.



Tieto pozemky sa nachádzajú na Nábreží Ľubomíra Kadnára, v tesnej blízkosti toku rieky Dunaj a vodáckeho centra, respektíve lodeníc. Ide o inundačné územie Dunaja. Lokalita je v súčasnosti využívaná na rekreáciu obyvateľov Karlovej Vsi i Bratislavy. Univerzita Komenského (UK) žiada v tejto súvislosti zriadiť vecné bremeno práva prechodu a prejazdu na zabezpečenie prístupu vodákov od Dunaja (na to je vybudovaný priamy prístup k rieke, respektíve jej ramenu) k priľahlým stavbám a zariadeniam, ktoré vodáci využívajú. V danej lokalite zároveň UK realizuje aj výučbu v oblasti vodných športov a ďalšie aktivity pre svojich študentov.



Hlavné mesto má zároveň získať aj pozemky okolo ulíc Mlynská dolina a Botanická ulica na vybudovanie trolejovej trasy (Patrónka - Riviéra) a cyklotrasy Patrónka - Botanická a pre modernizáciu Ružinovskej radiály pozemok na Špitálskej ulici v Starom Meste. Na druhej strane má Univerzita Komenského záujem majetkovoprávne usporiadať pozemky pod a okolo stavby pedagogickej fakulty na Račianskej ulici. Rovnako tak nadobudnúť pozemok pozdĺž ulice Staré Grunty, ktorý prilieha k jej nehnuteľnostiam, a to na projekt vybudovania administratívnej budovy s archívom UK.



Mestskí poslanci zároveň schválili majetkovoprávne usporiadanie pozemkov aj v súvislosti s plánovaným vybudovaním cyklomostu Dúbravka - Lamač a pre novú trolejbusovú trať Bulharská - Galvaniho.