Návštevníci bratislavských cintorínov budú môcť využiť elektromobil

Bratislava 31. októbra (TASR) - V Bratislave pre "dušičkové" obdobie predĺžili do 8. novembra otváracie hodiny cintorínov i krematória v správe bratislavského mestského pohrebníctva Marianum. V týchto dňoch budú otvorené denne od 7.00 do 20.00 h. Verejnosť bude mať zároveň možnosť uhradiť nájomné za hrobové miesto priamo na najväčších bratislavských cintorínoch.



"Návštevníci cintorínov budú mať v krematóriu, na cintorínoch v Slávičom údolí a vo Vrakuni možnosť zadarmo využiť elektromobil, ktorý ich odvezie k požadovanému hrobovému miestu," informovali TASR z pohrebníctva Marianum.



V súvislosti s pandémiou nového koronavírusu sa budú na cintorínoch a v krematóriu v Bratislave dodržiavať aktuálne platné opatrenia v zmysle COVID automatu. "Návštevníkov cintorínov vyzývame na dôsledné dodržiavanie všetkých opatrení so záujmom ochrany ich zdravia ako aj ochrany ľudí, s ktorými prídu do kontaktu," uviedla pre TASR hovorkyňa hlavného mesta Katarína Rajčanová.



Bratislavský magistrát i mestské pohrebníctvo apeluje na návštevníkov cintorínov, aby dbali aj na životné prostredie a využívali na výzdobu hrobových miest kvety, ktoré sú biologicky rozložiteľné a bude možné ich kompostovať. "Rovnako pri používaní sviečok je vhodnejšie používať také, ktoré sú šetrnejšie k životnému prostrediu. Aktuálne majú obyvatelia možnosť využívať veľkokapacitné nádoby na BIO odpad a na cintorínoch v Lamači a Petržalke aj samotné kompostéry," spresnila Rajčanová.



Taktiež odporúčajú, aby návštevníci na presun počas blížiacich sa sviatkov využili najmä mestskú hromadnú dopravu. Dopravný podnik Bratislava posilnil spoje vybraných liniek a nasadil aj vozidlá s väčšou kapacitou. Mestská polícia Bratislava zároveň posilnila svoje hliadky v okolí cintorínov a krematória.