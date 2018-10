Cintoríny v Bratislave môže počas týchto dní navštíviť až 500.000 ľudí

Pre zvýšenú návštevnosť cintorínov v najbližších dňoch bude posilnená aj bratislavská MHD.

Bratislava 26. októbra (TASR) – Bratislavské cintoríny môže počas dušičkového obdobia navštíviť až 500.000 ľudí. Takýto počet očakáva hlavné mesto, ktoré preto prijalo sériu opatrení pre bezpečnosť návštevníkov cintorínov a posilnenie dopravy v meste. V piatok o tom na tlačovej konferencii v Bratislave informovali zástupcovia mesta.



Cintoríny budú mať predĺžené otváracie hodiny. Prijatá bola aj zvýšená protipožiarna pohotovosť. "Máme pripravené požiarne hliadky, lebo riziko požiarov na cintorínoch v tomto období je vysoké," povedal riaditeľ organizácie Marianum - Pohrebníctva mesta Bratislavy Radoslav Vavruš. Zabezpečené sú aj zvýšené intervaly odvážania odpadu a kontajnery budú rozmiestnené tak, aby boli dostupné čo najväčšiemu počtu ľudí. "Počas dušičkového obdobia je to až jedna tretina celkového ročného odpadu, ktorá sa odvezie z cintorínov. Pre tieto účely sú určené veľkokapacitné kontajnery a chcel by som požiadať, aby ich verejnosť využívala a nevytvárali sa zbytočne čierne skládky," spresnil Vavruš. Všetky potrebné informácie sú zverejnené aj na informačných tabuliach na vstupoch do cintorínov. Riaditeľ Marianumu pripomenul, že na cintorínoch platí zákaz vstupu so zvieraťom, zákaz vstupu osôb pod vplyvom omamných látok alebo vstup na bicykli. Na každom cintoríne bude zároveň správca, na ktorého je možné sa v prípade potreby obrátiť.



Zdravotne ťažko postihnutí a imobilní ľudia sa budú môcť po cintorínoch presúvať aj automobilom, a to v čase od 7. do 9. h. Na niektorých cintorínoch budú môcť počas celého dňa na presun využiť aj elektromobily či invalidné vozíky. Na bezpečnosť a plynulosť dopravy na cintorínoch a v ich okolí bude dohliadať mestská polícia. "Celkovo bude nasadených 160 policajtov mestskej polície. Vykonávať službu budeme v úzkej súčinnosti so štátnou políciou. Najviac budeme viditeľní na veľkých bratislavských cintorínoch, ako je cintorín vo Vrakuni, Ružinove, v Slávičom údolí a v okolí krematória," povedal náčelník bratislavskej mestskej polície Ivan Lechner. Režim zvýšeného výkonu služby mestských policajtov v okolí cintorínov bude pretrvávať do nedele 4. novembra.



Pre zvýšenú návštevnosť cintorínov v najbližších dňoch bude posilnená aj bratislavská MHD. Dopravný podnik Bratislava (DPB) zabezpečí posilnenie dopravy už v pondelok (29.10.), ktoré bude až do 4. novembra. Počas tohto týždňa budú linky MHD premávať v prevádzkovom režime prázdniny a nebudú vypravené spoje školskej dopravy a linky 133, 184 a 192. Počas Sviatku všetkých svätých (1.11.) budú mimoriadne vypravené spoje liniek X38 a X71 jazdiace v 20-minútových intervaloch z Hlavnej stanice k cintorínu Vrakuňa (X71) a do krematória (X38). Linky 204 a 207 budú v uvedenom období posilnené vozidlami s vyššou kapacitou. "Počas celého týždňa bude mať linka 39 zhustený interval na 7,5 minúty a na linke 37 vypravíme kĺbové veľkokapacitné autobusy," podotkol generálny riaditeľ DPB Milan Urban.