Podujatie Climathon bude riešiť na zmiernenie klimatiickej krízy

Bratislava 11. novembra (TASR) – Hľadať riešenia, ktoré majú pomôcť Bratislave zmierniť dosahy klimatickej krízy, je cieľom online podujatia Climathon. Konať sa bude počas nadchádzajúceho víkendu od 13. do 15. novembra. Zapojiť sa doň môže každý, koho táto téma zaujíma a chce sa aktívne pripojiť do riešenia problémov hlavného mesta. Záujemcovia sa môžu prihlásiť ešte do štvrtka.



„Adresovať budú môcť dva problémy. Prvým je otázka, ako motivovať a zapojiť obyvateľov do pretvárania Bratislavy na mesto, ktoré dokáže lepšie zvládať klimatické zmeny. Druhou výzvou je, ako adresovať problém verejnej dopravy a špecificky slabé využívanie ekologických alternatív mestskej dopravy obyvateľmi Bratislavy," približujú organizátori.



Tímy pozostávajúce z troch až siedmich účastníkov budú mať 48 hodín na to, aby pod vedením skúsených mentorov pretavili svoje nápady do technologických riešení a ďalej ich v rámci tímov spoločne rozvíjali. Najlepšie nápady môžu dostať šancu byť pilotne nasadené a otestované v meste. Pre tímy s najlepšími nápadmi sú zároveň pripravené finančné výhry vo výške 7000 eur.



Podľa prieskumu agentúry MNFORCE si 85 percent respondentov myslí, že Bratislava je dobré mesto na život, avšak 72 percent je presvedčených, že nie je pripravená na klimatické zmeny. Okrem toho si 65 percent nemyslí, že je v Bratislave dostatok zelene. Na druhej strane, 78 percent respondentov súhlasí s tým, že slovenská metropola je otvorená inováciám.



Climathon je celosvetové podujatie, do ktorého sa zapája viac ako 145 miest z 56 krajín sveta. Je to iniciatíva európskej organizácie EIT Climate-KIC, ktorá má za cieľ podporovať zavádzanie zelených riešení v rámci EÚ. Bratislavský Climathon organizuje hlavné mesto, európska organizácia EIT Climate-KIC, konzultačná spoločnosť Civitta a HubHub a hlavný partner Swiss Re.