Pašované zberateľské karty: Mužovi hrozí pokuta do výšky 67.000 eur

Bratislava 11. októbra (TASR) - Bratislavskí colníci zadržali stovky pašovaných zberateľských kariet v hodnote 6000 eur. Zaistili ich na ulici Stará Vajnorská u 54-ročného občana čínskej národnosti. Mužovi hrozí pokuta do výšky 67.000 eur, prípadne trestné stíhanie. TASR o tom informovala hovorkyňa Colného úradu Bratislava Drahomíra Adamčíková.



Hliadka pašovaný tovar našla počas kontroly auta so slovenskou poznávacou značkou. Tovar podľa colníkov vykazoval znaky porušovania práva duševného vlastníctva. "Prepravca nevedel k nemu predložiť potrebné doklady o pôvode a spôsobe nadobudnutia, preto tovar skončil v rukách príslušníkov finančnej správy," spresnila Adamčíková.



Podobný prípad colníci riešili na rovnakej ulici aj v apríli. Vtedy v aute občana čínskej národnosti objavili viac ako 3500 balíčkov hracích kariet a vyše 180 obalov na ne. "Ak by sa dostali na trh a predali sa ako originál, škoda by predstavovala 22.692 eur," dodala.