Cresco deklaruje úhradu záväzkov v Petržalke za insolventnú Eltraco

Bratislava 5. decembra (TASR) - Spoločnosť Cresco Real Estate deklaruje, že sa hlási k záväzku spoločnosti Eltraco v bratislavskej Petržalke v súvislosti s vyrubenými poplatkami za rozvoj. Uhradí ich v plnej výške. Pre TASR to uviedol výkonný riaditeľ spoločnosti Ján Krnáč. Reagoval tak na nedávne obavy starostu Petržalky Jána Hrčku, že sa mestská časť nedostane k peniazom, ktoré jej dlhuje Eltraco. Spoločnosť, ktorá stála na začiatku za projektom Slnečnice, je v súčasnosti insolventná.



Spoločnosť Eltraco požiadala ešte v roku 2017 o stavebné povolenie, vyrubený jej bol poplatok vo výške 740.000 eur. Sumu v odvolacom konaní potvrdila aj finančná správa, spoločnosť následne požiadala o splátkový kalendár, v čom jej mestská časť vyhovela. Spoločnosť neskôr požiadala v inom konaní o stavebné povolenie, samospráva žiadala na poplatku za rozvoj 3,5 milióna eur. Aj túto sumu v odvolacom konaní potvrdila finančná správa.



"Dva mesiace po tom, ako sa spoločnosť odvolala, bola podaná žiadosť na konkurz," skonštatoval Hrčka s tým, že konkurzné konanie bolo nakoniec zastavené. Dôvodom malo byť to, že Eltraco je natoľko nemajetná, že konkurz nemôže začať. Spoločnosť má podľa neho neuhradenú celkovú sumu vo výške viac ako štyri milióny eur.



Šéf miestnej samosprávy poukazuje na stanovisko finančnej správy, podľa ktorého nie je zákonné právo presunúť to na niekoho iného. "Právna povinnosť je de facto na subjekte, ktorý je v konkurze a nemajetný. A peniaze sú, technicky, de jure, nevymožiteľné," podotkol Hrčka.



Mestské zastupiteľstvo v tejto súvislosti požiadalo primátora Bratislavy Matúša Valla, aby inicioval rokovania so spoločnosťou Cresco Real Estate. Rovnako má preveriť možnosť vypovedania všetkých zmlúv na dobu neurčitú s touto spoločnosťou, ako aj so spoločnosťami, ktoré sú konečnými užívateľmi výhod alebo majú na ňu prepojenie. Preveriť sa má tiež možnosť zastavenia všetkých zmien územného plánu v prospech týchto osôb i zastavenie spoluprác. Požiadať má tiež poslancov Národnej rady SR o iniciovanie zmeny zákona.



Ráznosť krokov zdôraznil aj starosta Ružinova Martin Chren, ktorý hovorí o silnom precedense. Starostka Karlovej Vsi Dana Čahojová zasa upozornila na veľkorysosť pri náhrade planetária, keď mestské zastupiteľstvo umožnilo splatnosť záväzku vo výške niekoľkých miliónov eur až do troch rokov od právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia. "Veľkorysosť bola asi dosť neprezieravá," povedala.



Právny zástupca spoločnosti Eltraco Juraj Gajdošík ubezpečil, že nikto sa nesnaží vyhnúť zaplateniu poplatku, ani nebola takáto aktivita vyvíjaná. Priznal, že spoločnosť je insolventná a nemá peniaze na zaplatenie vyrubeného poplatku. Poukázal však na to, že časť poplatku bola uhradená a že sa spoločnosť Cresco Real Estate hlási k zaplateniu aj zvyšnej sumy.



Potvrdil to aj Krnáč, ktorý uznesenie a vystúpenie Hrčku považuje za zbytočné. Argumentuje tým, že v čase rokovania mestského parlamentu mal vedomosť o tom, že spoločnosť sa k finančným záväzkom hlási a je pripravená ich v plnej miere uhradiť. "Ak mal starosta akúkoľvek pochybnosť, mohol sa na nás kedykoľvek obrátiť. My sme sa s ním priamo, ako aj s jeho sekretariátom, snažili spojiť opakovane. Žiaľ, bezúspešne," uviedol.



Spoločnosť Eltraco mala v minulosti podľa jeho informácií uhradiť poplatky za rozvoj vo výške viac ako dva milióny eur. Z právoplatne vyrubeného poplatku v sume 740.670 eur uhradila 147.441 eur, po prebratí záväzku bolo následne skupinou Cresco uhradených 222.897 eur. "Druhý poplatok vo výške 3.546.655 eur zatiaľ uhradený nebol, keďže čakáme na vyjadrenie k žiadosti o splátky," dodal Krnáč.