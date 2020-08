Bratislava do soboty uzatvára zjazdy z Prístavného mosta

Bratislava 5. augusta (TASR) - O polnoci z piatka (7. 8.) na sobotu (8. 8.) sa v hlavnom meste uzatvoria zjazdy z Prístavného mosta z Petržalky v smere na Bajkalskú a Slovnaftskú ulicu. TASR o tom informovala hovorkyňa Bratislavy Katarína Rajčanová. Obchádzková trasa pre automobilovú dopravu bude viesť cez Most Apollo, Košickú a Prievozskú ulicu. Po rovnakej trase budú premávať aj linky mestskej hromadnej dopravy (MHD) 96, 196 a 98.



"Uzávera je súčasťou prác D4R7 na výstavbe mimoúrovňovej križovatky Prievoz a na rekonštrukcii existujúceho mostného telesa na križovatke. Predpokladaný termín znovuotvorenia zjazdov je stanovený na 31. marca 2021," uviedla Rajčanová.



Linky 96 a 196 v smere Letisko/ŽST Nové Mesto pôjdu po obslúžení zastávky Bosákova vľavo na Dolnozemskú cestu, ďalej priamo na Most Apollo a Košickú ulicu. V križovatke Košická – Mlynské nivy – Prievozská pôjdu vpravo na Prievozskú ulicu, kde obslúžia zastávku Miletičova na Prievozskej ulici a pokračovať budú priamo v križovatke Prievozská – Bajkalská a od zastávky Prievozská po riadnej trase. V smere Prokofievova budú linky premávať bez zmeny.



Linka 98 v smere OD Slimák pôjde po obslúžení zastávky Ekonomická univerzita priamo na Most Apollo a Košickú ulicu, v križovatke Košická – Mlynské nivy – Prievozská ulica pôjde vpravo na Prievozskú, kde obslúži zastávku Miletičova na Prievozskej ulici. Pokračovať bude v križovatke Prievozská – Bajkalská vľavo, kde obslúži zastávku Prievozská (ako linky Slovak Lines). Následne bude pokračovať priamo na Bajkalskú ulicu a od zastávky Mliekarenská po riadnej trase. V smere Jasovská pôjde linka 98 bez zmeny.