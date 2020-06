Bratislava dá 850 000 eur na podporu športovej infraštruktúry

Bratislava 25. júna (TASR) – Bratislava poskytne dotácie na podporu investícií do športovej infraštruktúry v celkovej výške 850 000 eur. dnes to odobril bratislavský mestský parlament.



„Podporí sa vznik 17 projektov v 13 bratislavských mestských častiach. Tým, že mestské časti či občianske združenia budú musieť veľkou spoluúčasťou prispieť na dobudovanie projektov, celková hodnota športovej infraštruktúry v Bratislave sa zvýši v tomto roku až na 1,5 milióna eur," povedal viceprimátor Bratislavy Juraj Káčer.



Bratislavskí mestskí poslanci rozhodli, že dotáciu 35 000 eur dostane združenie Futbalový klub Rača na výstavbu nových a prestavbu existujúcich miest na sedenie. Združenie Pedál dostane 60 000 eur na prestavbu bikrosovej dráhy na Haanovej v Petržalke na pumptrack. Hasičský zbor Staré Mesto bude podporený sumou 3300 eur na workoutové ihrisko. Mestská časť Ružinov získa 90 000 eur na stavebné úpravy telocvične Základnej školy Kulíškova. Mestská časť Vrakuňa dostane na športové ihriská v areáli ZŠ Rajčianska 62 500 eur.



Mestská časť Záhorská Bystrica dostane 10 000 eur na basketbalové ihrisko v školskom areáli a 10 000 eur na výstavba workoutového ihriska. Dúbravka získa dotáciu na vybudovanie hokejbalového ihriska v parku Pekníkova vo výške 80 000 eur. Do bratislavského Nového Mesta poputuje 90 000 eur na rekonštrukciu športového areálu na Kramároch a Kolibe. Futbalový klub Lamač získa dotáciu 55 000 eur na rekonštrukciu hracej tréningovej plochy.



Na pumptrackovú dráhu v bratislavských Podunajských Biskupiciach pôjde 80 000 eur. Združenie Pomoc škole Tilgnerova bude podporené sumou 80 000 eur na obnovu športoviska v areáli spojenej školy. Združenie Slovenská kanoistika získa na skvalitnenie podmienok kanoistov dotáciu 51 000 eur.



Združenie Telovýchovná jednota Jarovce dostane na osvetlenie futbalového ihriska 34 000 eur. Združenie Lokomotíva Devínska Nová Ves bude podporené sumou 35 000 eur na obnovu a obstaranie sociálneho a technického zázemia v športovom areáli Vápencová. Združenie rodičov a priateľov ZŠ Vazovova získa na nový školský dvor 68 200 eur. Firma Vava Land bude podporená sumou 6000 eur na projekt s názvom Workoutnime to spolu.