Ružinovská lokalita Nivy by sa mala do PAAS zapojiť 15. júna

Bratislava 17. mája (TASR) – Ďalšia ružinovská lokalita, a to Nivy, v časti Svätoplukova – Košická, by sa mala začleniť do Bratislavského parkovacieho asistenta (PAAS), kde platí celomestská parkovacia politika, v polovici júna. Hlavné mesto v nej plánuje spustiť reguláciu parkovania 15. júna. Mesto o tom informuje na sociálnej sieti.



"Od tohto termínu bude v tejto lokalite možné parkovať cez pracovné dni od 14.00 do 6.00 h len s platnou parkovacou kartou PAAS alebo po úhrade hodinového parkovného," pripomína bratislavský magistrát. Parkovacie miesta a súvisiace dopravné značenie bude mesto vyznačovať v priebehu mája a júna.



Po Starom Ružinove a lokalite 500 bytov ide o ďalšiu lokalitu v rámci zóny Ružinov – Nivy, kde bude zavedená regulácia parkovania. Danú zónu spúšťa mesto vo fázach. Predchádza tomu príprava projektu organizácie dopravy a vyznačenie parkovacích miest.



Prvými troma lokalitami, kde začal od 10. januára systém platiť, boli Tehelné pole v Novom Meste, Dvory 4 v Petržalke a Krasňany v Rači. Od 23. marca je zaradená lokalita Starý Ružinov – východ, od 3. mája lokality Starý Ružinov - západ a zóna 500 bytov.



Koncom mája, a to 25. mája, sa má zapojiť zóna Hlavná stanica - Blumentál v Starom Meste. V júni je v pláne zapojenie časti Košická – Miletičova – Prievozská a na prelome júna a júla Ružová dolina (obe v Ružinove).