Bratislavčania musia podať priznanie k dani z nehnuteľnosti do januára

Bratislava 13. januára (TASR) - Všetci obyvatelia Bratislavy, ktorí minulý rok kúpili, predali, darovali, dostali do daru nehnuteľnosť, skolaudovali rozostavanú nehnuteľnosť, musia do konca januára podať daňové priznanie. Priznanie k dani z nehnuteľnosti podávajú len tie fyzické a právnické osoby, ktorým pribudla nehnuteľnosť či nastala zmena oproti vlaňajšiemu roku. TASR o tom informovala hovorkyňa Bratislavy Dagmar Schmucková.



Podanie daňového priznania sa týka nových nehnuteľností, zmeny vlastníckych vzťahov k pôvodnej nehnuteľnosti alebo v prípade dedičstva rozdelenia na nových spoluvlastníkov.



V prípade dedičstva sa daňové priznanie podáva do 30 dní od právoplatnosti rozhodnutia o dedičstve. V prípade bezpodielového vlastníctva manželov podáva priznanie len jeden z manželov. V prípade spoluvlastníkov podávajú vlastníci daňové priznanie buď každý do výšky svojho podielu, alebo na základe dohody spoluvlastníkov podá daňové priznanie jeden z nich.



Daňovník musí uviesť číslo parcely, orientačné číslo a súpisné číslo pri stavbách, číslo bytu pri bytoch a hlavne výmeru nehnuteľnosti. "Výpočet výšky dane sa odvíja od sadzby dane určenej pre daný typ nehnuteľnosti a jej výmery. Údaje sú uvedené v liste vlastníctva k nehnuteľnosti, v rozhodnutí odboru katastra nehnuteľnosti či v zmluve, ktorou nadobudol nehnuteľnosť," spresnila Schmucková.



Priznanie k dani z nehnuteľnosti je možné podať poštou, elektronicky či osobne v podateľni oddelenia miestnych daní a poplatkov na Blagoevovej ulici v Petržalke. Medzi najčastejšie chyby, ktorých sa daňovníci dopúšťajú, patria podľa magistrátu chýbajúci podpis daňovníka, nevyplnené priľahlé pozemky i nesprávne zaradenie nehnuteľnosti pri právnických osobách.



Pokuta za nepodanie daňového priznania v lehote je od piatich do 3000 eur podľa závažnosti priestupku. Mesto upozorňuje, že do predmetu zdanenia patria okrem bytových, nebytových priestorov a pozemkov aj napríklad objekty podzemných garáží, ambulantných stánkov a prenosných trafostaníc.



Rozhodnutia o vyrubenej dani z nehnuteľnosti posiela mesto občanom v priebehu mája a júna. Daň je splatná do 30 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. Sadzby dane v roku 2023 sa nemenili. Mesto zároveň aj tento rok pripravuje digitálnu službu, cez ktorú bude možné uhradiť daň on-line.



Podrobné informácie, ako aj formuláre, tlačivá či návod na vyplnenie dane z nehnuteľnosti si môžu daňovníci pozrieť a stiahnuť z webovej stránky mesta.