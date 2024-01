Bubla: Priznanie k dani z nehnuteľnosti treba podať do konca januára

Bratislava 18. januára (TASR) - Za nepodanie daňového priznania k dani z nehnuteľnosti v lehote hrozí pokuta od piatich do 3000 eur podľa závažnosti priestupku. Potrebné je ho podať do konca januára. TASR o tom informoval hovorca hlavného mesta Peter Bubla.



Daňové priznanie majú povinnosť podať všetci, ktorí minulý rok v hlavnom meste kúpili nehnuteľnosť, predali ju, darovali či dostali do daru, alebo tí, ktorí skolaudovali rozostavanú nehnuteľnosť. "Priznanie k dani z nehnuteľnosti podávajú tie fyzické a právnické osoby, ktorým pribudla nehnuteľnosť, alebo nastala zmena oproti vlaňajšiemu roku, napríklad aj pri predaji," dodal Bubla.



V prípade spoluvlastníkov podávajú vlastníci daňové priznanie buď každý do výšky svojho podielu, alebo na základe dohody podá daňové priznanie jeden z nich. Tiež v bezpodielovom vlastníctve manželov podáva priznanie len jeden z manželov. "Špecifický prípad predstavuje dedičstvo. Pri ňom sa daňové priznanie podáva do 30 dní od právoplatnosti rozhodnutia o dedičstve," dodal.



Daňovník musí uviesť číslo parcely, orientačné číslo a súpisné číslo pri stavbách, číslo bytu pri bytoch a hlavne výmeru nehnuteľnosti. "Výpočet výšky dane sa odvíja od sadzby dane určenej pre daný typ nehnuteľnosti a jej výmery. Údaje sú uvedené v liste vlastníctva k nehnuteľnosti alebo v rozhodnutí odboru katastra nehnuteľnosti, či v zmluve, ktorou vlastník nadobudol nehnuteľnosť," spresnil Bubla.



Priblížil, že k dispozícii je aj intuitívny formulár, ktorý daňovníkov prevedie celým tlačivom, naviguje, aké údaje je potrebné vyplniť do jednotlivých polí a pomôže aj s výpočtami číselných údajov. Priznanie k dani z nehnuteľnosti je možné podať poštou, elektronicky alebo osobne v podateľni Oddelenia miestnych daní a poplatkov na Blagoevovej ulici v Petržalke.



Rozhodnutia o vyrubenej dani z nehnuteľnosti posiela mesto občanom v priebehu mája a júna. Daň je splatná do 30 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. "Sadzby dane platné na rok 2024 sa menili a všetky potrebné informácie o nových sadzbách dane z nehnuteľnosti, ako aj kalkulačku výpočtu nájdete v dokumente, ktorý obsahuje aj rozpis katastrálnych území hlavného mesta v jednotlivých pásmach," doplnil hovorca.