Deti z Ukrajiny nájdu zázemie aj v dennom centre v Petržalke

Bratislava 19. júla (TASR) - Deti z Ukrajiny nájdu od septembra zázemie aj v novom dennom centre na Beňadickej ulici v bratislavskej Petržalke. Umožní to prenájom nevyužitých nebytových priestorov v bytovom dome, ktoré mestská časť prenajme Združeniu na ochranu práv Ukrajincov na Slovensku. Prenájom na dobu neurčitú za jedno euro na rok schválili miestni poslanci.



"Ukrajinské deti tam od septembra nájdu dočasné kultúrne i spoločenské útočisko vrátane detského kútika," približuje samospráva na sociálnej sieti.



Denné centrum by malo slúžiť najmä deťom predškolského veku, kde by mohli tráviť čas počas pracovných dní od 8.00 do 18.00 h, kým ich rodičia pracujú, hľadajú si zamestnanie, navštevujú potrebné kurzy alebo sa vzdelávajú. Vybavenie voľného priestoru nábytkom bude pod taktovkou združenia, rovnako tak úhrada energií či iných nákladov na prevádzku priestorov.



Občianske združenie sa na vedenie mestskej časti obrátilo so žiadosťou ešte na jar. Priestory na denné centrum poskytla združeniu napríklad mestská časť Ružinov, navštevovať ho však môžu len deti žijúce v Ružinove. "Chodí k nám veľa ukrajinských mamičiek s deťmi zo Starého Mesta, Nového Mesta, Petržalky a vzhľadom na to, že nie sú obyvateľmi Ružinova, nemôžeme ich do tejto detskej skupiny prijať," podotklo združenie v liste adresovanom starostovi Petržalky Jánovi Hrčkovi.