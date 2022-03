Cestovnému ruchu v Bratislave sa darilo deväť mesiacov v roku 2021

Bratislava 5. marca (TASR) – Cestovný ruch v Bratislave má za sebou úspešných deväť mesiacov v kalendárnom roku 2021. Nebyť lockdownov v súvislosti s pandémiou, turizmus by vlani rástol. Konštatuje to Bratislavská organizácia cestovného ruchu – Bratislava Tourist Board (BTB) na margo minuloročnej návštevnosti. V porovnaní s rokom 2020 bol celkový počet prenocovaní všetkých návštevníkov Bratislavy minulý rok nižší o 5,5 percenta. Najviac zahraničných turistov prišlo z Českej republiky, Nemecka, Poľska, Rakúska a Talianska.



"Keď sa celkový počet všetkých návštevníkov v rámci Slovenska prepadol v roku 2020 oproti predkrízovému roku 2019 o polovicu, v Bratislave to bolo o viac ako dve tretiny. Tento obrovský šok dával nádej aspoň na štatistické odrazenie od dna v následnom roku 2021," poznamenal hovorca BTB Július Buday.



Počet zahraničných turistov začal rásť po skončení najprísnejších pravidiel pre príchod na Slovensko. V júli 2021 však došlo k náhlemu oznámeniu zmeny podmienok vstupu na Slovensko, čo aj pre bratislavských hotelierov znamenalo okamžité rušenie rezervácií ubytovania. V ďalších mesiacoch už počet zaočkovaných ľudí vo svete výrazne rástol, čo sa odzrkadlilo aj na zvýšení počtu návštevníkov zo zahraničia. BTB poznamenáva, že nebyť decembrového lockdownu, počet turistov mohol dosiahnuť aspoň úroveň z roka 2020.



Rovnako, ako lockdown ovplyvnil počet zahraničných návštevníkov v Bratislave, ovplyvnili lockdowny začiatkom a koncom minulého roka aj počet domácich návštevníkov. Pod zvýšený počet návštevníkov slovenskej metropoly počas voľnejšieho obdobia sa podpísali viaceré aktivity a kampane BTB smerované do zahraničia, ale aj na domáci trh.