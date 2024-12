Developer predstavil podobu Mlynu v areáli Palmy v Bratislave

Bratislava 3. decembra (TASR) - V území bývalého závodu Palma na Račianskej ulici v bratislavskom Novom Meste, ktoré čaká revitalizácia, by mali byť zachované štyri pôvodné budovy. Jednou z nich je aj bývalý mlyn pekární, ktorého budúca podoba a funkcia dostávajú reálne kontúry. Stojí za nimi slovenský Superatelier ako víťaz architektonickej súťaže. Jeho koncept kombinuje pôvodnú industriálnu charakteristiku budovy a nové prvky.



"Naším zámerom je spojiť dva v minulosti oddelene fungujúce areály Palmy a Penamu do jedného funkčného celku. Bývalý mlyn sa tak stane súčasťou novej Palmy ako živej štvrte pre ľudí," konštatuje projektový manažér Palmy Filip Gulan v súvislosti s objektom postaveným v 30. rokoch minulého storočia.



Developer Corwin, ktorý stojí za projektom obnovy územia, deklaruje, že rovnako ako zvyšné tri pôvodné budovy bude aj Mlyn citlivo začlenený do nového urbanizmu Palmy. Námestie pred ním má byť jedným z kľúčových verejných priestorov. V samotnej jeho budove sa počíta napríklad so zachovaním drevených trámových stropov. Okrem priestorov na prenájom tam má vzniknúť aj menšie kino a bar, umiestnené v parteri budovy. Tá bola do roku 2017 využívaná na mletie a skladovanie múky, odvtedy chátra.



Podľa developera má tento zámer potenciál stať sa unikátom v širšej lokalite, kde je ponuka občianskej vybavenosti obmedzená a kultúra (s niekoľkými výnimkami, najmä v podobe Novej Cvernovky) takmer nedostupná. Za unikátny považuje aj prístup k zachovaniu industriálneho dedičstva, keďže plánuje obnoviť budovu, ktorá nie je nijako pamiatkovo chránená. "Dôraz chceme klásť na zachovanie industriálneho odkazu a atmosféry predošlej prevádzky, a to aj ponechaním aspoň časti zachovaných pôvodných technologických zariadení, šmykľavky na múku či tehličkovej fasády," približuje Gulan.



Konverzia Mlynu na nové funkcie bude súčasťou revitalizácie celého areálu bývalej Palmy a s ním susediaceho Penamu. Predchádzať tomu však bude zmena územného plánu mesta pre danú lokalitu, keďže tá v nej stále počíta s priemyselnou funkciou. Podkladom pre ňu je urbanistická štúdia, ktorú v júni zobralo na vedomie bratislavské mestské zastupiteľstvo.