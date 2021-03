Devínska Nová Ves odošle do Chorvátska materiálnu a finančnú pomoc

Bratislava 18. marca (TASR) – Prevažne hygienické potreby a trvanlivé potraviny sa podarilo vyzbierať v rámci humanitárnej zbierky, ktorú vyhlásila bratislavská Devínska Nová Ves pre najpostihnutejšie oblasti v Chorvátsku po zemetraseniach. Humanitárnu pomoc by chcela odoslať koncom marca. Mestská časť je známa svojou historicky silnou chorvátskou komunitou, zároveň má v Chorvátsku štyri partnerské obce. Pomoc je aj finančná.



"Pomoc hodnotím ako veľmi úspešnú vzhľadom na súčasnú mimoriadnu situáciu, keď sme predpokladali nižší záujem či už kvôli opatreniam, alebo pre zhoršenú situáciu aj na Slovensku," uviedol pre TASR starosta Devínskej Novej Vsi Dárius Krajčír. Okrem obyvateľov a právnických osôb z mestskej časti pomohli aj iné mestá a obce.



Prvá várka pomoci bude odoslaná do mesta Petrinja a do okolia oblasti Banovina. Okrem materiálnej pomoci bude pomoc aj finančná. Miestnej farnosti sa podarilo podľa starostu vyzbierať 6000 eur pre farnosť Sv. Nikole i Vida v obci Žažina. Finančnú zbierku organizuje aj Chorvátsky kultúrny spolok na Slovensku. "Nedávne zemetrasenie v Chorvátsku spôsobilo jeho obyvateľom devastačné škody a jednou zo zasiahnutých je aj Detská nemocnica v meste Sisak, ktorej sme sa rozhodli aspoň takto pomôcť a vyzbierané peniaze poslať práve tam," priblížil Krajčír.



Humanitárna pomoc by mala byť odoslaná prostredníctvom hasičského zboru v spolupráci s chorvátskymi partnermi koncom marca, a to hneď, ako to umožnia úrady. Mestská časť zároveň plánuje v humanitárnej zbierke pre Chorvátsko pokračovať. V tejto súvislosti pripomína aj transparentný účet, na ktorý je možné posielať peňažné príspevky.



Ničivé zemetrasenie s magnitúdou 6,3 stupňa otriaslo Chorvátskom vlani koncom decembra, otrasy bolo cítiť aj na Slovensku. Územie približne 46 kilometrov juhovýchodne od Záhrebu v blízkosti miest Petrinja, Sisak a Glina zasiahli odvtedy ďalšie stovky otrasov. Začiatkom marca tohto roka zasiahlo zemetrasenie s magnitúdou 3,9 oblasť okolo mesta Sisak ležiaceho približne 57 kilometrov juhovýchodne od Záhrebu. Vo februári zaznamenali dve mierne zemetrasenia v okolí Petrinje.