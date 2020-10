Devínska Nová Ves prijme od rezortu financií návratnú finančnú pomoc

Bratislava 20. októbra (TASR) – Bratislavská Devínska Nová Ves prijme od Ministerstva financií SR návratnú finančnú výpomoc vo výške 186 458 eur. Rozhodli o tom v pondelok miestni poslanci na mimoriadnom rokovaní.



Zo strany štátu ide o finančnú kompenzáciu výpadkov príjmov samospráv v dôsledku pandémie nového koronavírusu, keďže sa celoštátne znížil výber dane z príjmov fyzických osôb, ktorá plynie do rozpočtu miest a obcí.



„Mestská časť a starosta Dárius Krajčír vítajú túto podporu zo strany vlády SR s ohľadom na negatívne dosahy pandémie na slovenskú ekonomiku a slovenské samosprávy. Podpora bola jednoznačná a jednohlasná aj zo strany poslancov," uviedla pre TASR Jana Vedejová Sitášová, vedúca mediálneho oddelenia devínskonovoveského miestneho úradu.



Financie plánuje samospráva použiť na stavebné úpravy chodníka na Janšákovej ulici, výmenu rozvodov studenej úžitkovej vody a teplej úžitkovej vody v pivničných priestoroch v Základnej škole na Ulici I. Bukovčana a realizáciu III. etapy zateplenia fasády dvoch objektov na ZŠ P. Horova 16.



Žiadosť o príspevok je potrebné podať do 31. októbra, pridelené prostriedky potom musí samospráva minúť do konca aktuálneho roka. Z dôvodu negatívneho vývoja rozpočtov samospráv ovplyvneného pandémiou ochorenia COVID-19 je stanovený odklad prvej splátky do roku 2024 a návratná finančná výpomoc sa spláca po dobu štyroch rokov, teda do roku 2027.



Suma v žiadosti o pôžičku sa rovná čiastke, o ktorú podľa prognózy MF SR prišla mestská časť v dôsledku výpadku dane z príjmov fyzických osôb. Rezort financií podľa uznesenia vlády z 12. augusta zároveň samosprávam poskytol možnosť využiť návratnú finančnú pomoc na krytie tohto deficitu.